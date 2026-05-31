DCNews Stiri Pilotul român care a doborât drona în Estonia explică de ce nu s-a procedat la fel și la Galați / video
Data publicării: 31 Mai 2026

Pilotul român care a doborât drona în Estonia explică de ce nu s-a procedat la fel și la Galați / video
Autor: Ioan-Radu Gava

avion f16 in zbor Foto: Unsplash
Pilotul român care a doborât de curând o dronă în Estonia a explicat de ce nu s-a procedat la fel și în cazul celei de la Galați.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale, căpitanul comandor Alexandru Pavelescu a spus care sunt diferențele dintre situaţia din Estonia şi cea de la Galaţi.

„Vorbim despre două situaţii diferite. În cazul misiunii de Poliţie Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operaţional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populaţia civilă sau pentru o zonă urbană. La Galaţi, orice decizie de angajare a unei ţinte trebuie să ţină cont nu doar de ameninţarea reprezentată de aceasta, ci şi de consecinţele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflaţi la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită.

Întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia, ci: ar fi fost aceleaşi consecinţe asupra unui oraş precum Galaţi?, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu. Rolul militarilor este să elimine ameninţările, dar şi să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie“

