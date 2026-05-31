€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Când devine durerea de spate o urgență medicală: Avertismentul dr. Vadim Palii (SANADOR) / video
Data publicării: 31 Mai 2026

EXCLUSIV Când devine durerea de spate o urgență medicală: Avertismentul dr. Vadim Palii (SANADOR) / video
Autor: Elena Aurel

durere de coloana medic terapeut Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Durerea de spate este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate, iar în anumite situații poate ascunde afecțiuni grave.

Dr. Vadim Palii, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre momentul în care un pacient cu afecțiuni ale coloanei vertebrale ajunge la neurochirurg și despre criteriile care impun intervenția chirurgicală.

Potrivit acestuia, pacientul ajunge la neurochirurg după ce a fost evaluat de medicul de familie și de neurolog și după efectuarea investigațiilor necesare. În cazul în care examenul RMN confirmă o afecțiune a coloanei vertebrale, este recomandat un consult de neurochirurgie. 

„Când merge pacientul la neurochirurg. Când ajunge la cuțit?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Teoretic, pacientul trebuie să ajungă la neurochirurg deja investigat. Adică trebuie văzut de medicul de familie, care să-l trateze inițial, apoi de neurolog, care îi face un examen și îi recomandă investigațiile. Atunci când pacientul are un RMN care confirmă o suferință de coloană - lombară, toracală, cervicală - e bine să ajungă la un consult de neurochirurgie”, a spus dr. Vadim Palii.

VEZI ȘI: Crezi că munca fizică grea îți distruge coloana? Dr. Vadim Palii (SANADOR) a explicat care e adevăratul pericol / video

Neurochirurgul alege metoda de intervenție

Dr. Vadim Palii a explicat că alegerea tehnicii chirurgicale este responsabilitatea neurochirurgului și depinde de patologia fiecărui pacient. 

„Metoda de intervenție este aleasă de neurochirurg?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Aici este o altă mare discuție. Pacienții vin și spun: „Domnule doctor, eu vreau să mă operați așa”. La marea majoritate le răspund: „Știți care e treaba? Când mi se strică mașina, eu nu mă duc cu ea la mecanic să îi spun: Mie să mi-o faci așa și așa”.

Părerea mea este că tehnica chirurgicală depinde și este atribuția chirurgului. Adică ce patologie este, cum e hernia aia, cum este migrată? Chirurgul decide ce este mai bine.

Dacă vorbim strict de tehnicile microchirurgicale - microscopie sau endoscopie - diferențele pentru pacient nu sunt foarte mari. Diferențele sunt pentru chirurg. Depinde de experiența chirurgului, de patologie, deci, până la urmă, chirurgul trebuie să decidă cu ce tehnică să rezolve o patologie sau alta”, a spus dr. Vadim Palii.

VEZI ȘI: Viitorul neurotraumatologiei, dezbătut la Istanbul. Prof. dr. Dafin Mureșanu: Care a fost miza congresului și ce îi lipsește României / foto în articol

Urgențele neurochirurgicale necesită intervenție rapidă

Dr. Vadim Palii a explicat că decizia de tratament depinde de severitatea manifestărilor clinice, iar urgențele medicale necesită evaluare și intervenție rapidă. 

„Când decide? Se apelează întâi la fizioterapie, gimnastică, metode conservatoare sau intră direct în problemă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Depinde ce manifestări clinice are pacientul. Adică dacă se instalează brusc o pareză sau un sindrom de coadă de cal, atunci nu mai stăm. De ce? Sunt urgențe neurochirurgicale și orice zi pierdută poate să lase pacientul cu probleme neurologice destul de grave.

Adică dacă un pacient nu poate să miște un picior sau nu poate să stea pe vârfuri, pe călcâie, nu începe cu tot lanțul. Normal că sună medicul de familie, dar medicul de familie când vede că pacientul are o pareză, nu mai stă la discuție, nu îi mai prescrie să meargă să facă fizioterapie, kinetoterapie sau alte minunății, trebuie trimis direct la specialist, investigat de urgență și de intervenit chirurgical cât de rapid posibil”, a spus dr. Vadim Palii. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Vadim Palii
sanador
neurochirurgie
interventie chirurgicala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
După întreruperile serviciilor, Vodafone a venit cu despăgubirea. Câți bani a primit Elena Cristian (DC Business)
Publicat acum 37 minute
Alertă ANM: Vijelii și grindină în mare parte din țară. Elena Mateescu, prognoza meteo actualizată, inclusiv în Capitală
Publicat acum 47 minute
Deschiderea strâmtorii Ormuz, gură de oxigen pentru România. Ţara noastră, campioană la inflaţie
Publicat acum 53 minute
Prăjitură pufoasă cu portocale și migdale, gata în doar câteva minute
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Când devine durerea de spate o urgență medicală: Avertismentul dr. Vadim Palii (SANADOR) / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 27 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Ce înseamnă Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close