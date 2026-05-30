Crezi că munca fizică grea îți distruge coloana? Dr. Vadim Palii (SANADOR) a explicat care e adevăratul pericol / video

Întrebat dacă hernia de disc este produsă de statul la birou sau de muncă fizică grea, dr. Vadim Palii, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a răspuns că munca sedentară și statul prelungit pe scaun sunt mai nocive decât munca fizică grea.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, numărul cazurilor de pacienți cu hernie de disc a crescut din cauza stilului de viață sedentar, iar persoanele care fac efort fizic, în general, au mai puține probleme de coloană.

„Din păcate, și una, și alta. Tot ce este în exces produce modificări și patologia coloanei.

Teoretic, statul la birou este mai nociv decât efortul fizic, chiar și efortul fizic susținut. Dacă ne raportăm la pacienții pe care îi avem, din păcate, în ultimii ani este mult mai frecvent la pacienții care au o muncă sedentară, stau pe scaun 8-12 ore. De când cu munca de acasă, foarte mulți stau și mai multe ore. Din păcate, această patologie duce la creșterea numărului de pacienți.

În opinia mea, este și o explicație a evoluției speciei umane. Nu am apărut pe acest pământ stând la birou, noi am apărut alergând - alergând să prindem ceva să mâncăm sau să nu ne mănânce pe noi cineva. La pacienții care fac o muncă fizică grea - cărăușii, hamalii - ca procentaj, este mult mai mică patologia spinală decât la pacienții care au o muncă sedentară. Recomandarea mea este să ne mișcăm cât mai mult”, a spus dr. Vadim Palii.

Înotul și mersul pe jos, benefice pentru pacienții cu dureri de coloană

Dr. Vadim Palii recomandă înotul și mersul pe jos ca forme de mișcare benefice pentru coloană. Acesta a povestit cazul unui pacient care, după ce a renunțat la mașină și a început să meargă mult pe jos, a slăbit 20 kg și a scăpat de durerile de coloană. Medicul a explicat că mersul pe jos este foarte util, însă devine eficient atunci când persoana parcurge peste 10 km.

„Noi recomandăm înotul. De ce? Este o activitate fizică extrem de protectoare pentru organism. Apa preia din greutate și este mult mai asigurat, dar să nu uităm că avem foarte mulți pacienți care nu au posibilitatea să meargă la piscină de două ori pe săptămână.

Am un pacient care este preot, undeva prin zona Vâlcea, și după prima intervenție s-a mai îngrășat, a făcut o recidivă și i-am zis: „Părinte, nu mai sta, fă ceva!”. Zice: „Ce să fac? Unde să merg? Noi nu avem piscină la noi pe dealurile noastre”.

Interesant este că a revenit peste un an, omul slăbise peste 20 kg și nu mai avea nicio problemă, nu-l mai durea absolut nimic. Zic: „Părinte, ce ați făcut?”. Zice: „Am lăsat mașina”. Merge omul pe jos toată ziua.

Deci și mersul pe jos este un exercițiu foarte bun pentru patologia de coloană, doar că trebuie să știm că mersul pe jos este cât de cât eficient de la 10 km în sus. Până în 10 km e doar o plimbare de promenadă care nu prea are cum să ne ajute”, a spus dr. Vadim Palii la DC News și DC Medical.

