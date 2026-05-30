Zborurile de pe aeroportul din München, suspendate după o alertă cu dronă

Zborurile au fost suspendate timp de aproximativ o oră pe aeroportul din München, sâmbătă, în urma unei alerte neconfirmate cu dronă, potrivit thelocal.de.

Doi piloți au raportat un incident suspect care a implicat ceea ce păreau a fi drone, la scurt timp după ora 9:00, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

„În coordonare cu controlul traficului aerian german, autoritățile de securitate au decis apoi să închidă pistele”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Decolările şi aterizările de aeronave au fost suspendate la puţin timp după ora locală 09.00 (07.00 GMT), dar alerta a fost ridicată în jurul orei 10.15 (08.15 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Nu a fost constatată nicio amenințare

Un elicopter al poliției a fost mobilizat, iar personalul de securitate a început verificările pentru clarificarea situației, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Zborurile au putut fi reluate la ora 10:05, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului din München.

O „căutare amplă efectuată de serviciile de urgență nu a constatat nicio amenințare” la adresa siguranței publice, a declarat purtătorul de cuvânt.

