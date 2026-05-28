DCNews Stiri Ambasada Rusiei la București sfătuiește România să evacueze personalul diplomatic de la Kiev
Data publicării: 28 Mai 2026

Ambasada Rusiei la București sfătuiește România să evacueze personalul diplomatic de la Kiev
Autor: Iulia Horovei

ambasada romaniei ucraina kiev Sediul Ambasadei României la Kiev. Rusia recomandă autorităților de la București să evacueze personalul diplomatic din Ucraina. Sursa foto: Agerpres
Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, sfătuiește autoritățile de la București să evacueze personalul diplomatic din Ucraina, acuzând totodată România că nu oferă o reacție „corespunzătoare” la atacurile ucrainene asupra Rusiei.

Ambasada Rusiei în România a transmis, joi, că autoritățile ruse recomandă României să evacueze personalul diplomatic aflat la Kiev și să „nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol”.

„La 27 mai 2026, la solicitarea Ambasadorului Rusiei, Vladimir Lipaev, a avut loc o întrevedere la MAE al României, în cadrul căreia atenția părții române a fost atrasă asupra declarației MAE al Rusiei din 25 mai privind loviturile sistemice planificate de Forțele Armate ale Federației Ruse asupra întreprinderilor complexului militar și industrial ucrainean, centrelor de luare a deciziilor și punctelor de comandă din Kiev, ca răspuns la loviturile formațiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populației civile din Rusia”, se arată într-un comunicat emis joi, 28 mai, de Ambasada Rusiei la București, pe pagina oficială de Facebook.

Rusia: România să nu „urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene”

În cadrul discuției, ambasadorul rus Vladimir Lipaev a recomandat MAE din România „să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol și să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”.

În același comunicat, Ambasada Rusiei își exprimă regretul „cu privire la poziția autorităților oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forțele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii și căminului colegiului Universității Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenți, iar peste 60 au fost răniți”, afirmații referitoare la un atac ucrainean pe care Kievul îl respinge, oficialii de la Kiev spunând că ofensiva a vizat ținte militare, și nu zone civile.

Moscova acuză Bucureștiul de „clișee propagandistice”

Ambasadorul rus a mai cerut ca România să înceteze sprijinul militar și financiar acordat regimului de la Kiev, spunând că Ucraina „comite acte de genocid, terorism și alte crime internaționale”. Mai mult, diplomații ruși au acuzat autoritățile de la București că nu au avut „o reacție corespunzătoare”, ci „s-a auzit doar setul tradițional de clișee propagandistice care denaturează desfășurarea reală a evenimentelor”.

România și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina încă de la începutul invaziei ilegale a Rusiei din 24 februarie 2022, oferind ajutor umanitar, financiar și militar, dar și susținere politică pentru parcursul european al Kievului, alături de celelalte state membre UE.

