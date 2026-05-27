CFR SA convoacă sindicatele FNFMCV și „Drum de Fier - Elcatel" la negocieri și consultări pentru Contractul Colectiv de Muncă 2025-2026
Data publicării: 27 Mai 2026

CFR SA convoacă sindicatele FNFMCV și „Drum de Fier - Elcatel” la negocieri și consultări pentru Contractul Colectiv de Muncă 2025-2026
Autor: Andrei Itu

Foto: Unsplash
Reprezentanții federațiilor sindicale semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă 2025–2026, respectiv FNFMCV și Alianța „Drum de Fier – Elcatel”, sunt invitați joi, 28 mai 2026, la sediul CNCF „CFR” S.A. pentru participarea la Ședința Comisiei paritare și la consultări.

Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă 2025–2026, respectiv Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) și Alianţa Sindicală a Federaţiilor "Drum de Fier - Elcatel", sunt invitați în data de 28.05.2026 la sediul CNCF „CFR” S.A. pentru participarea la Ședința Comisiei paritare și la consultări conform art. 52 din Codul muncii.


Solicitarea conducerii CFR SA către Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) și Alianţa Sindicală a Federaţiilor "Drum de Fier - Elcatel"

"În data de 28.05.2026, ora 11.00, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă 2025-2026, sunt invitați la sediul companiei CNCF "CFR" S.A în vederea consultării, conform art. 52 din Legea 53/2003 - Codul muncii cu completările și modificările ulterioare.

Totodată, în calitatea dvs. de reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă 2025-2026, sunteți invitați să participați la Ședința Comisiei paritare la nivel C.N.C.F."CFR"-S.A. care va avea loc în data de 28.05.2026, ora 10:00, la sediul C.N.C.F."CFR"-S.A., etaj III, cam. 48B, aripa Grivița.

În cazul 'în care, din motive obiective nu veți putea participa, vă rugăm să desemnați persoana care vă va 'înlocui și care va participa la ședința pe baza 'împuternicirii scrise, ce va fi anexată la procesul verbal", a transmis directorul general al CFR SA Ion Simu Alexandru.

În acest context, Federația Nationala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane avertizează  că infrastructura feroviară este aproape de colaps și  lansează un avertismentul dur! Vezi mai multe detalii aici! 

