Data publicării: 27 Mai 2026

Nicușor Dan a semnat! Se majorează prețul rovinietei
Autor: Loredana Iriciuc

Masini - Foto: Pixabay
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat decretul privind Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 23/2025, act normativ care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, documentul de bază care reglementează tarifele de utilizare a drumurilor naționale și taxele de trecere peste podurile de pe Dunăre.

Potrivit proiectului de lege, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv şoferul) şi al autoturismelor, pentru vehiculele electrice şi cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile şi 254 lei pentru un an. În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile şi 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile şi 330 lei pentru un an, arată Agerpres. 

În ceea ce priveşte vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone acestea vor fi cuprinse între 52 şi 67 lei pe o zi, 69 şi 90 lei pentru 10 zile, 110 şi 143 lei pentru 30 de zile, 173 şi 225 lei pentru 60 de zile şi 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun şi maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an. 

Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

