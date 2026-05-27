Alexandru Rafila: În 2022, niciun funcționar din Ministerul Sănătății nu știa ce se întâmplă cu PNRR, în afară de Voiculescu

În cadrul dezbaterii, Alexandru Rafila a precizat că în 2022, când a preluat funcția de ministru al Sănătății, a descoperit că niciun funcționar din minister nu știa ce se întâmplă cu Planul Național de Redresare și Reziliență în afară de Vlad Voiculescu.

„O să vă spun situația concretă legată de PNRR. Peste 100 de spitale au fost reabilitate pentru controlul infecțiilor. S-au făcut vreo 79 de ambulatorii de specialitate, 2.500 de cabinete de medicină de familie etc.

În ianuarie 2022 erau trei grupe mari de investiții și toate trei erau nefuncționale. Spitale regionale, cele trei centre de mari arși și PNRR.

Legate de PNRR, nu exista niciun funcționar din Ministerul Sănătății - și-mi asum când spun chestiunea asta - care să fi lucrat pentru PNRR. Nimeni nu știa ce se întâmplă cu PNRR. Singura persoană a fost un secretar de stat de la USR și ministrul de resort, cunoscutul domn Vlad Voiculescu. Ele au fost singurele persoane care aveau cunoștință despre PNRR.

Eu am făcut predarea-primirea, mi-a predat domnul Cseke Attila, care era interimar, și a găsit cu dificultate, la MIPE, un stick pe care erau aceste proiecte. Erau 49 de proiecte din care noi trebuia să alegem 27. A fost o muncă foarte mare, și de antrenare a personalului de la Minister, de cunoaștere a acestor proiecte cu care nu a avut contact“, a precizat Alexandru Rafila la conferința „Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?“