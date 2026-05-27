Percheziții la Partidul Socialist din Spania, condus de premierul Pedro Sánchez

Potrivit presei spaniole, agenți ai Unității Operative Centrale (UCO) de elită a Gărzii Civile au fost detașați pentru a obține probe pentru o anchetă în curs privind presupusa finanțare ilegală a partidului de guvernământ din țară, scrie Politico.

Perchezițiile au loc la doar o săptămână după ce Curtea Națională l-a acuzat pe fostul prim-ministru José Luis Rodríguez Zapatero, un aliat cheie al lui Sánchez și lider socialist de lungă durată, de spălare de bani, trafic de influență și alte infracțiuni comise în legătură cu salvarea din 2021 a companiiei aeriene Plus Ultra.

Site-ul de știri El Confidencial a relatat că desfășurarea UCO a fost autorizată de Curtea Națională și este legată de o anchetă fără legătură, supravegheată de Procurorul Anticorupție din Spania.

Guvernul minoritar fragil al lui Sánchez a fost supus unei presiuni puternice după acuzațiile împotriva lui Zapatero.

Partidele regionaliste care au permis coaliției de stânga să formeze un guvern în 2023 și care au fost esențiale pentru trecerea legislației în parlament de atunci, au devenit precaute în a fi asociate cu prim-ministrul și partidul său, care a fost afectat de un flux constant de scandaluri de corupție în ultimul an.

Aitor Esteban, liderul Partidului Naționalist Basc, a declarat duminică că Sánchez ar trebui să convoace alegeri anticipate înainte de sfârșitul anului, argumentând că ar fi „foarte dificil” pentru prim-ministru să rămână la putere până la încheierea actualului mandat legislativ, în august 2027.