Românii, printre cetăţenii europeni care stau cel mai mult la serviciu

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajaţii Uniunii Europene cu vârsta între 20 şi 64 de ani, cu normă întreagă şi cei cu fracţiune de normă, la principalul loc de muncă a fost 35,9 ore în 2025, în scădere de la 36,9 ore în anul 2015, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

România nu e lider

Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,6 ore), Bulgaria şi Polonia (ambele cu 38,7 ore), Lituania (38,4 ore) şi România (38,2 ore).

În contrast, angajaţii din Ţările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru (31,9 ore), urmaţi de cei din Danemarca şi Germania (33,9 ore în fiecare din cele două ţări) şi Austria (34 ore), scrie Agerpres.

Bărbaţii lucrează mai multe ore pe săptămână

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajaţii cu normă întreagă din UE diferă între bărbaţi şi femei. În 2025, în UE bărbaţii au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână, în timp ce femeile au lucrat 37,6 ore.

Pentru femei, cea mai lungă săptămână de lucru a fost înregistrată în Slovenia (39,2 ore), urmată de Lituania (39,1 ore) şi Letonia şi Polonia (ambele 38,9 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru pentru femei au fost înregistrate în Ţările de Jos (35 ore), Finlanda (35,6 ore), Irlanda (35,9 ore) şi Belgia (36,4 ore).

Pentru bărbaţi, doar patru ţări din UE au înregistrat o săptămână medie de lucru de 40 de ore sau mai mult în 2025: Grecia (41,8 ore), Polonia (40,6 ore), Slovenia (40,2 ore) şi Cipru (40,0 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru se înregistrează în rândul bărbaţilor din Finlanda şi Ţările de Jos (ambele 38,4 ore), urmate de Ungaria şi Suedia (ambele 38,5 ore).

Cele mai mari diferenţe între bărbaţi şi femei (3 ore sau mai mult pe săptămână) au fost observate în Irlanda, unde bărbaţii au lucrat 39,9 ore pe săptămână, comparativ cu 35,9 ore pentru femei, Ţările de Jos (38,4 ore pentru bărbaţi şi 35 ore pentru femei) şi Grecia (41,8 ore pentru bărbaţi şi 38,8 ore pentru femei). În schimb, cele mai mici diferenţe între bărbaţi şi femei, de mai puţin de 0,5 ore pe săptămână, au fost înregistrate în Letonia şi Bulgaria.