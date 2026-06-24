Nicușor Dan a promulgat o schemă de ajutor de stat pentru apicultori pe 3 ani. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a promulgat o lege prin care apicultorii vor beneficia de o schemă de ajutor de stat pe o perioadă de trei ani. Ajutorul este pentru fiecare familie de albine, cu o serie de condiții.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori în valoare de 15 euro pentru fiecare familie de albine.

Schema este aplicată cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2026 - 2028.

Potrivit actului normativ, schema se aplică pe întreg teritoriul României, după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acordarea ajutorului de stat?

"Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat, apicultorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta lege, să deţină la data de 31 decembrie 2025 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie 'Prof. Dr. G.K. Constantinescu', prin oficiile pentru zootehnie judeţene, să deţină familii de albine în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti la data depunerii cererii, să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat", prevede legea.

Ajutorul de stat instituit prin această schemă se acordă pe o perioadă de trei ani pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.

Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este contravaloarea în lei a 15 euro/familie.

În cazul în care din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocat pentru prezenta schemă rămâne o sumă nealocată la data depunerii cererilor, suma rămasă neutilizată se împarte în mod egal tuturor beneficiarilor care au primit minimum 15 euro/familie.

Plafonul maxim al ajutorului de stat este de 170.000 mii lei anual.

Fondurile necesare schemei instituite prin prezenta lege se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform Agerpres.

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