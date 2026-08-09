Misiune dramatică pe traseul către Vârful Moldoveanu. Bărbat de 80 de ani, salvat după 8 ore de căutări - Lecția de luat aminte

Foto: Unsplash / bărbat pe munte

O misiune de salvare care a durat opt ore a avut un final fericit, după ce jandarmii montani au reușit să găsească și să recupereze un bărbat rătăcit pe traseul către Vârful Moldoveanu.

Jandarmii montani au reuşit să salveze un bărbat în vârstă de 80 de ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Moldoveanu.

Intervenţia jandarmilor a venit după un apel la 112 făcut de bărbatul respectiv, care le-a relatat salvatorilor că s-a despărţit de grupul cu care făcea ascensiunea şi a ajuns pe un traseu greşit.

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Bărbat rătăcit pe traseul către Vârful Moldoveanu

"Aproximativ 8 ore a durat intervenţia jandarmilor montani, împreună cu salvamontiştii argeşeni, pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 80 de ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Moldoveanu.

Era trecut de miezul nopţii, când apelul la 112 a venit chiar de la bărbatul care avea nevoie de ajutor. Epuizat, acesta le-a povestit salvatorilor că s-a despărţit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu şi că, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greşit", a transmis Jandarmeria Română.

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Lecția de luat aminte

"Au urmat ore de căutări, prin întuneric, pe teren dificil şi în zone în care comunicaţiile radio şi telefonice nu erau disponibile. Fiecare minut a contat. Fiecare pas al salvatorilor a fost făcut cu speranţa că, la capătul drumului, îl vor găsi teafăr. În jurul orei 08:00, bărbatul a fost găsit în stare bună de sănătate. Lecţia acestei nopţi este una importantă: pe munte, nimeni nu trebuie lăsat în urmă", a mai transmis duminică Jandarmeria Română.

Jandarmii montani recomandă să nu lăsaţi niciodată singură o persoană ce este epuizată, accidentată, dezorientată ori care nu mai poate continua traseul. Într-un astfel de moment, câteva minute de răbdare şi sprijin pot face diferenţa.

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