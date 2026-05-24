€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Tânăr ucrainean nemâncat de patru zile, salvat din Munții Maramureșului, după ce a petrecut o săptămână în sălbăticie
Data publicării: 24 Mai 2026

Tânăr ucrainean nemâncat de patru zile, salvat din Munții Maramureșului, după ce a petrecut o săptămână în sălbăticie
Autor: Iulia Horovei

salvamont maramures Salvamontiști pe munte. Sursa foto: Salvamont Maramureș/ Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un cetăţean ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureşului a fost recuperat în urma unei operaţiuni comune la care au participat salvamontişti şi poliţişti de frontieră, a informat,...

Un cetăţean ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureşului a fost recuperat în urma unei operaţiuni comune la care au participat salvamontişti şi poliţişti de frontieră, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean - Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Conform sursei citate, acţiunea de căutare a fost declanşată sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă venit din partea unei prietene a familiei bărbatului, însă a fost suspendată în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

„Apelul de urgenţă primit aseară (sâmbătă n.red.) de la o prietenă a familiei a declanşat imediat o misiune de căutare. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş alături de colegii de la Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, au pornit pe urmele victimei, în condiţii grele şi până târziu în noapte. Deşi misiunea a trebuit suspendată, în această dimineaţă (duminică n.red.) salvatorii maramureşeni au reluat căutările”, a spus Dan Benga.

Tânărul, nemâncat de patru zile, rătăcea prin munți

Conform acestuia, tânărul ucrainean în vârstă de 30 de ani a fost localizat duminică, în Munţii Maramureşului, într-o zonă periculoasă, cu ajutorul elicopterului SMURD.

„Elicopterul Punctului de Operare Aeromedical (POA) Jibou 343 cu salvamontist la bord a survolat zona, identificându-l pe tânăr într-o zonă extrem de izolată şi inaccesibilă. Victima, aflată din spusele lui de mai bine de o săptămână rătăcind prin munţi, nemâncat de mai bine de patru zile, a fost recuperată, preluată de echipajul medical de la bord, şi transportată la baza muntelui, unde a fost predată echipajului SMURD. De-acolo deplasarea ucraineanului s-a făcut cu autospeciala SMURD către cel mai apropiat spital”, a mai precizat reprezentantul Salvamont Maramureş.

Potrivit acestuia, la operaţiunea de salvare au participat şi angajaţi ai STS, Sectorului Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de Sub Munte şi Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv), notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maramures
ucrainean
munti
salvamont
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Marco Rubio spune că negocierile cu Iranul nu pot fi încheiate rapid și cere deblocarea Strâmtorii Ormuz
Publicat acum 2 minute
Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112
Publicat acum 9 minute
ANALIZĂ DC NEWS | Negocieri SUA - Iran. Ce efecte ar avea pentru economia României redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Publicat acum 36 minute
Haos la sediul principalului partid de opoziție din Turcia: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru evacuarea liderilor CHP
Publicat acum 47 minute
Extrema dreaptă surprinde la alegerile din Cipru. Partidele care îl susțin pe președinte pierd teren, iar un nou partid intră în Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 2 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 14 ore si 33 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Săgetător! Daniela Simulescu, previziuni 25-31 mai 2026
Publicat acum 16 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close