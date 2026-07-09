Cât a luat Bogdan Chirieac la bacalaureat. „Vă rog să nu mai spuneți, că râde lumea de mine” / video

Pentru că în aceste zile toată lumea vorbește despre rezultatele la bacalaureat, Anca Murgoci l-a întrebat pe Bogdan Chirieac cât a luat la acest examen.

Bacalaureatul este un examen care se susține la absolvirea liceului, la mai multe discipline de învățământ. Promovarea bacalaureatului înseamnă încheierea unui ciclu de pregătire. Promovarea bacalaureatului, în general la 18 ani, este necesară pentru admiterea în învățământul superior. La data de 17 martie 1801, printr-un decret dat de Napoleon Bonaparte, „ia naștere” examenul de bacalaureat, punându-se astfel bazele învățământului modern în Franța.

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În România, încă din perioada interbelică, liceul era conceput ca școală de cultură generală, specializarea urmând să se facă la universitate sau în școli speciale. În România, în anul 1925, s-a introdus bacalaureatul de către dr. Constantin Angelescu, în calitatea sa de "ministru al instrucțiunii publice". La acel moment, liceul era foarte dificil de absolvit, bacalaureatul fiind cu adevărat un examen de maturitate.

Bogdan Chirieac a fost întrebat, pe TikTok, de Anca Murgoci, redactor-șef DC News, cât a luat la bacalaureat:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, am o curiozitate. Pe vremea dumneavoastră era bacalaureat?

Bogdan Chirieac: Da. Și era un bacalaureat foarte serios.

Anca Murgoci: Și cât ați luat?

Bogdan Chirieac: Zece. Dar să nu mai spuneți, că râde lumea la mine.

Anca Murgoci: Și mai știți la ce ați dat? Cum era atunci?

Bogdan Chirieac: La limba și literatura română și la matematică.

Anca Murgoci: Și apoi ați intrat primul la facultate?

Bogdan Chirieac: Am intrat al șaselea la facultate.

Anca Murgoci: La ce facultate?

Bogdan Chirieac: La Politehnică.

Analistul politic Bogdan Chirieac a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Universității Politehnica din București.