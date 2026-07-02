România - locul I pe naţiuni la Olimpiada Europeană de Geografie de la Varna

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Elevii români au obținut cinci medalii de aur și trei de argint la Olimpiada Europeană de Geografie.

România s-a clasat pe locul I pe naţiuni, cu cinci medalii de aur şi trei argint, la Olimpiada Europeană de Geografie care a avut loc la Varna, în Bulgaria, informează Ministerul Educaţiei într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

La categoria "Juniori", România a fost reprezentată de: Mateşescu-Paşcalău Bogdan-Andrei, Colegiul Naţional "C. D. Loga" Timişoara, medalie de aur; Toma Tudor, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur; Eftime Matei, Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă" Braşov, medalie de argint; Perhinschi Gabriel, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi, medalie de argint.

La categoria "Seniori", componenţa echipei României a fost reprezentată de Dumitrescu David-Mihai, Colegiul Naţional "Carol I" Craiova - medalie de aur (locul 1 în clasament - cel mai mare punctaj din concurs); Aramă Alexandra-Mihaela, Colegiul Naţional Iaşi - medalie de aur; Păun Eduard-Ionuţ, Colegiul Naţional "Unirea", Focşani - medalie de aur; Merăuţă Ionuţ, Colegiul Naţional "Unirea", Focşani - medalie de argint.

Profesorii coordonatori au fost Fiscutean Mihaela Cornelia, Colegiul Naţional Iaşi, şi Alexandru Mihaela Florina, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii, precizează sursa citată.