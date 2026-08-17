A donat 10 dolari pentru fondul lui Navalnîi și a ajuns la închisoare. Cine este bărbatul arestat de poliția rusă în Sankt Petersburg

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat suspectat că a donat 900 de ruble, respectiv aproape 10 dolari, unei organizații a defunctului lider al opoziţiei ruse Navalnîi, a fost arestat de poliția rusă.

Poliţia rusă a reţinut un bărbat cu cetățenie germană, suspectat că a donat 900 de ruble, adică aproximativ 10 dolari, Fondului de luptă împotriva corupţiei al defunctului lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, notează EFE, citând surse oficiale.

Conform unui comunicat al Ministerului de Interne rus, cetăţeanul german a fost reţinut în oraşul Sankt Petersburg.

În comunicat se notează că persoana reţinută ar fi transferat bani către o organizaţie extremistă, făcându-se referire la fondul lui Navalnîi, etichetat astfel din anul 2021.

Cine este cetățeanul arestat. Controverse cu cetățenia sa

Conform site-ului Fontanka.ru, cetăţeanul german este cofondatorul unei săli de sport în Sankt Petersburg, iar înainte de a veni să lucreze în Rusia a fost ciclist profesionist în Germania, unde a activat şi ca antrenor.

Conform unor canale de Telegram ruseşti ar fi vorba de un rus cu cetăţenie germană, care de zece ani locuieşte în Rusia.

220 de dosare penale demarate în Rusia pentru donații către Fondul lui Navalnîi

Media independentă Mediazona spune că în Rusia au fost deschise peste 220 de dosare penale pentru donaţii pentru Fondul lui Navalnîi făcute după interzicerea organizaţiei prin care liderul opoziţiei denunţa corupţia în cercurile înalte ale puterii.

Săptămâna trecută, un filosof de 58 de ani a fost arestat la Sankt Petersburg. El este acuzat că a trimis bani către Fondul anticorupţie al lui Navalnîi, mort în 2024 într-o închisoare de lângă Cercul Polar, notează Agerpres.