Femeie lovită de soț cu mașina, pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul, testat pozitiv la alcool, este cercetat pentru tentativă la omor

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

O femeie de 37 de ani a fost lovită de mașina condusă de soțul său, pe o trecere de pietoni din Galați. Bărbatul, care avea 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, este cercetat pentru violență în familie și tentativă la omor.

O femeie de 37 de ani a fost lovită, luni după-amiază, pe o trecere de pietoni din municipiul Galați, de mașina condusă de soțul său, un bărbat de 42 de ani, pe fondul unui conflict existent între cei doi. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie și tentativă la omor.

„În data de 17 august 2026, la ora 15:33, Inspectoratul de Poliție Județean Galați a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Oțelarilor, din municipiul Galați, în urma căruia o femeie ar fi fost acroșată pe marcajul pietonal. (...) Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Galați, pe fondul unui conflict existent cu soția sa, o femeie de 37 de ani, ar fi observat-o pe aceasta în timp ce se angaja în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi accelerat autoturismul către femeie, acroșând-o cu partea stângă-față a autovehiculului și proiectând-o pe partea carosabilă”, se arată într-un comunicat al IPJ Galați.

Ulterior, bărbatul și-a continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului, unde ar fi acroșat un autoturism parcat în afara părții carosabile. Apoi, șoferul a revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa, unde a fost oprit de mai mulți trecători.

Bărbatul consumase alcool

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea cu privire la consumul de substanțe psihoactive a fost negativă.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Femeia rănită, transportată la spital. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu

Femeia rănită a fost preluată și transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale și efectuarea unor investigații de specialitate.

Mai mult, în urma completării formularului de evaluare a riscului de către polițiști, a rezultat existența unui risc iminent pentru femeie, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu față de soțul acesteia.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, în baza ordonanței de delegare dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în referire la tentativă la infracțiunea de omor.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai precizat polițiștii.