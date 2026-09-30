Îți schimbi domiciliul? Ce pași trebuie să urmezi

Imagine dintr-o mașină Dacia. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Schimbarea domiciliului presupune mai mult decât actualizarea adresei din actul de identitate.

Dacă ai o mașină, trebuie să te ocupi și de transferul dosarului fiscal al acesteia la organul fiscal competent pentru noul domiciliu.

Dacă te muți în Sectorul 4 al Capitalei, primul pas este să soliciți dosarul fiscal al autoturismului de la instituția corespunzătoare vechii adrese. Ulterior, documentele trebuie depuse la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Demersul poate fi făcut online.

Cum trimiți documentele

Dacă nu ai cont în aplicația Primăriei Sectorului 4, poți accesa platforma start.ps4.ro. Selectează succesiv:

„Depune o cerere” → „DGITL4” → „Persoane fizice” → „Auto” → punctul 8: „Declarație fiscală mijloace de transport – ca urmare a modificării adresei de domiciliu de pe raza teritorială a altui județ/sector pe raza Sectorului 4”.

În această secțiune găsești și lista documentelor necesare.

Dacă ai deja cont în aplicația Primăriei Sectorului 4, poți transmite solicitarea direct din contul personal.

Declarația trebuie depusă în 30 de zile

Schimbarea domiciliului trebuie declarată și organului fiscal local competent pentru noua adresă. Termenul pentru depunerea declarației fiscale privind mijlocul de transport este de 30 de zile de la data modificării.

Impozitul stabilit în funcție de noile condiții se datorează începând cu 1 ianuarie a anului următor.

Așadar, dacă te muți în Sectorul 4 și deții un autoturism, pe lângă schimbarea adresei din actul de identitate, trebuie să actualizezi și evidența fiscală a mașinii.