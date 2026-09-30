Avioanele F-18 spaniole, ridicate în aer după detectarea unei ținte aeriene la granița României

Aeronavă F-18 / Foto: Unsplash

Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate în noaptea de marți spre miercuri, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea frontierei Ucrainei cu România.

În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.10.

Cu o zi înainte, Ministerul Apărării Naționale a informat că un crater şi fragmente de dronă au fost identificate în zona localităţii Gropeni, judeţul Brăila. De asemenea, avioanele F-18 spaniole au mai fost ridicate în aer și în urmă cu trei zile, când o altă țintă aeriană provenită din războiul din Ucraina a încălcat spațiul aerian al României.