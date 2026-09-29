Ionel Haiduc, fostul președinte al Academiei Române, a murit

Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești.

"Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești a fost președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995–2006 și președinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014.

Profesor și cercetător de prestigiu internațional, acad. Ionel Haiduc a avut o contribuție fundamentală la dezvoltarea chimiei românești, introducând și dezvoltând noi direcții de cercetare, între care chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, studiul liganzilor organofosforici, al compușilor organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară.

Opera sa științifică, recunoscută și apreciată la nivel internațional, cuprinde peste 350 de lucrări publicate în reviste de prestigiu, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de specialitate. Prin volumul Supramolecular Organometallic Chemistry, publicat în 1999 și prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie, acad. Ionel Haiduc a contribuit la deschiderea unei noi direcții de cercetare în domeniul chimiei supramoleculare.

De-a lungul unei cariere universitare de excepție, a format generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud. Membru titular al Academiei Române din anul 1991, a fost, de asemenea, membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Maghiare de Științe și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universități din țară.

Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis Filiala Cluj a Academiei Române

Marius Andruhe: Profesorul Ionel Haiduc - unul dintre cei mai mari chimiști ai tuturor timpurilor

Președintele Academiei Române, Marius Andruh, a afirmat că regretatul academician Ionel Haiduc a fost unul dintre cei mai mari chimiști ai tuturor timpurilor, constituind un model pentru întreaga comunitate științifică din țara noastră.

Profesorul Haiduc a fost unul dintre cei mai mari chimiști ai tuturor timpurilor. A creat prima școală de chimie organometalică de la noi din țară, devenită o școală cu renume internațional, a deschis noi domenii, a sistematizat clase de compuși care s-au dovedit extrem de importanți în chimie, mă refer la chimia ciclurilor anorganice. Este fondatorul unei ramuri importante din chimie și anume chimia supramoleculară organometalică, scriind prima carte de acest tip împreună cu un coleg din Germania, a declarat, marți, Marius Andruh, pentru Agerpres.

El a evocat cu regret dispariția celui care a fost un președinte bun și respectat al Academiei Române și mai ales respectat de întreaga comunitate a oamenilor de știință de la noi din țară, prin atitudinile pe care le-a avut în ceea ce privește evaluarea activității științifice și a eticii cercetării științifice.

Este un model pentru mine și ca om de știință este un model și un exemplu pentru întreaga comunitate a chimiștilor din țară și nu numai a acestora, a adăugat președintele Academiei Române, Marius Andruh.