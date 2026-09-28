Sorin Grindeanu îi face plângere lui Dominic Fritz: Prima dată mi s-a părut că nu aud bine

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Sorin Grindeanu a vorbit despre acuzațiile privind o presupusă înțelegere cu americanii pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor Wall Street Journal (WSJ), în luna martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a lăsat să se înțeleagă că demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Statelor Unite ale Americii. Kimberly Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări. Articolul a provocat dispute și furie la București, mai ales în tabăra #rezist.

Deputatul USR Alexandru Dumitriu a transmis că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan, după întâlnirea pe care aceștia au avut-o cu ambasadoarea SUA din Republica Elenă. Ulterior, avocatul Cristian Winzer a explicat că o întâlnire cu un ambasador nu constituie, prin ea însăși, trădare. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat subiectul la România TV, fiind invitatul jurnalistului Victor Ciutacu la emisiunea "Punctul Culminant".

"Pe domnul Bolojan l-au dat jos realitățile, nici americanii, nici rușii, nici Ginghis Han"

"Pe domnul Bolojan l-au dat jos realitățile, nici americanii, nici rușii, nici pecenegii, nici cumanii, nici avarii, nici hunii, nici Ginghis Han. Mai exact, 88% dintre români spun că trebuie să plece acasă și el nu mai pleacă. Asta este realitatea. Domnul Bolojan ar face bine să nu mai creeze scenarii de tipul acesta. Eu am avut o discuție cu doamna Guilfoyle, dar nu despre asta. Când te invită un ambasador, un oficial al Statelor Unite de rang înalt, la cină, fiind în București, evident că te duci. Cum să nu te duci? Placa asta cu planul ticălos al PSD cu americanii pentru a-l da jos pe Bolojan este o mizerie. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, prin absurd, eu cred că 'excelenta', cu ghilimelele de rigoare, ministră de externe, doamna Țoiu, ar trebui să-l cheme rapid pe Ambasadorul SUA la Ministerul de Externe și să-l pună să ne explice ce s-a întâmplat, să protesteze în mod oficial. Dacă așa e, atunci așa să facă! Să-i penalizeze că s-au băgat în treburile interne ale României. Așa ar trebui, nu? Ăștia sunt oameni normali la cap? Sunt oameni care pun sub semnul întrebării parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii?

"Prima dată când am auzit mi s-a părut că nu aud bine. O să-i rog pe avocați să facă o plângere împotriva lui Dominic Fritz"

Eu pot să-l înțeleg pe Fritz. Domnul Fritz e venit de câțiva ani în România. Eu nu pun sub semnul întrebării loialitatea față de statul român. Totuși, e venit doar de câțiva ani în România și abia și-a luat cetățenia. A venit în Timișoara, șomer fiind, iar timișorenii au considerat că e bine să-l aleagă pe domnul Fritz ca primar. Au ales în mod democratic, chiar de două ori și asta e foarte bine. Însă, domnul Fritz are probleme cu legea. Domnul Fritz este vizat în două cazuri în care s-a aflat în conflict de interese. Nu a spus-o Sorin Grindeanu, Victor Ciutacu sau George Simion. A spus-o Justiția din România. Acest domn a fost în afara legii și încă este. L-am văzut zilele trecute vorbind de acest subiect. M-a acuzat pe mine într-un videoclip, acest domn care are probleme cu legea, dovedite, că eu m-am întâlnit cu această doamnă ca să-mi dea un soi de șpagă. Cică eu m-am întâlnit cu doamna ca să-mi dea mie americanii șpagă. Sunt oameni întregi la cap? Vorbim de un oficial al SUA. Cum adică să spui așa ceva? Prima dată când am auzit mi s-a părut că nu aud bine. Am ascultat de două sau trei ori și mi-am dat seama că omul ăsta acuză. Am discutat cu colegii mei. Să știți că mă gândesc foarte serios să nu las să treacă atât de ușor acest lucru. O să-i rog pe avocați să facă o plângere împotriva acestui domn. Cum își permite să spună așa ceva?

"Eu cred că românii își dau seama că tot acest scandal pe care l-au instrumentat li se va întoarce în cap"

Dacă are cineva semne de întrebare în ceea ce privește activitățile mele se poate verifica ușor. Eu nu mă ascund, dar faptul că mă acuzi direct că am primit șpagă de la americani ca să fac nu știu ce contracte e prea mult. Mi se pare că se depășește o limită. E o limită care pune în pericol, așa cum vă spun, parteneriatul strategic. Aceste lucruri sunt dincolo de PSD, PNL, USR, UDMR și AUR. Înțeleg că pe unii nu-i interesează, pentru că au venit recent în România și la fel cum au venit o să și plece. Pe mine mă interesează ca ai mei copii să trăiască într-o țară sigură, într-o țară care are o relație puternică cu Statele Unite ale Americii. Eu nu semnez contracte și nu mă interesează treaba asta. Între timp am văzut că au ieșit companii puternice din România care să spună că nu le-a cerut nimeni nimic. Am văzut declarațiile ambasadorului SUA la București, purtătorului de cuvânt al guvernului Greciei și așa mai departe. Ei au confirmat același lucru. Pe această alianță toxică o interesează să facă scandal, artificii, ca să țină în continuare captivă acea bulă rezist din online. Eu cred că românii își dau seama că tot acest scandal pe care l-au instrumentat li se va întoarce în cap. Să-mi faci mie o plângere, lui George Simion și lui Bogdan Ivan pentru înaltă trădare e o prostie. O faci pentru ce? Ce am făcut? Ilie Bolojan a fost dărâmat cu un vot istoric în Parlament", a explicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Executivul Bolojan, cel mai antiamerican Guvern de la Revoluție încoace

