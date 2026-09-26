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Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani. Sursa foto: Captură video seintamplainvalcea.ro, Youtube.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli, sâmbătă dimineață, la Drăgășani, unde a participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent, sâmbătă dimineața, în municipiul Drăgășani din județul Vâlcea, pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei.

Bolojan, huiduit la Drăgășani

În zona sediului Primăriei, acesta a fost întâmpinat de mai mulți localnici care și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare. Aceștia l-au numit pe premier „trădător”, „hoț” și l-au huiduit.

La eveniment au mai fost prezenți Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul Victor Stăculescu, precum și mai mulți liberali din organizațiile locale. Clădirea a fost contractată de vechea administrație PSD și finalizată în mandatul actualei administrații PNL, potrivit presei locale.

Ilie Bolojan nu a reacționat la strigătele localnicilor și a tăiat panglica în cadrul evenimentului, moment urmat de aplauzele politicienilor prezenți. Totuși, și momentul inaugurării a fost întâmpinat cu huiduieli din partea drăgășenilor.

Premierul desemnat și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor

La București, între timp, actualul premier desemnat, Siegfried Mureșan, și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor alături de care va cere, săptămâna viitoare, votul de încredere în Parlament.

Lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan

  • Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
  • Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
  • Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)
  • Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
  • Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
  • Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
  • Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
  • Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
  • Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
  • Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
  • Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
  • Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
  • Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
  • Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)
  • Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
  • Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

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