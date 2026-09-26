Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani în timp ce inaugura noul sediu al Primăriei

Ilie Bolojan, huiduit la Drăgășani. Sursa foto: Captură video seintamplainvalcea.ro, Youtube.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli, sâmbătă dimineață, la Drăgășani, unde a participat la inaugurarea noului sediu al Primăriei.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost prezent, sâmbătă dimineața, în municipiul Drăgășani din județul Vâlcea, pentru inaugurarea noului sediu al Primăriei.

Bolojan, huiduit la Drăgășani

În zona sediului Primăriei, acesta a fost întâmpinat de mai mulți localnici care și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare. Aceștia l-au numit pe premier „trădător”, „hoț” și l-au huiduit.

La eveniment au mai fost prezenți Valeriu Stoica, deputatul Cristian Buican, prefectul Victor Stăculescu, precum și mai mulți liberali din organizațiile locale. Clădirea a fost contractată de vechea administrație PSD și finalizată în mandatul actualei administrații PNL, potrivit presei locale.

Ilie Bolojan nu a reacționat la strigătele localnicilor și a tăiat panglica în cadrul evenimentului, moment urmat de aplauzele politicienilor prezenți. Totuși, și momentul inaugurării a fost întâmpinat cu huiduieli din partea drăgășenilor.

Premierul desemnat și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor

La București, între timp, actualul premier desemnat, Siegfried Mureșan, și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor alături de care va cere, săptămâna viitoare, votul de încredere în Parlament.

Lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan