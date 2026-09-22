Stenograme din ședința PNL. Siegfried Mureșan pune presiune pe parlamentari: Nu aș vrea să fiu în pielea lor. Riscă să rămână fără mandat

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan; Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureșan a vorbit, în ședința PNL, despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate și despre riscul ca unii parlamentari să își piardă mandatele.

În cadrul ședinței de grup a PNL, premierul desemnat Siegfried Mureșan a spus că procedura de învestire a Guvernului va continua până la final, iar parlamentarii liberali vor participa la votul din Parlament.

„Este evident că din următoarele trei motive noi vom duce procedura până la capăt şi ne vom prezenta la votul din Parlament”, a spus Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, unul dintre motive este „respectul pentru președintele României și pentru procedura constituțională”.

„Pentru a prezenta o viziune modernă, viziunea noastră pentru o Românie pro-europeană, reformată”, a mai spus Siegfried Mureșan, conform stenogramelor.

Premierul desemnat a explicat că votul este important pentru a clarifica poziția fiecărui partid și pentru ca cetățenii să știe care e situația din Parlament.

„Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament. Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”, a spus Siegfried Mureșan.

Ce măsuri propune

Acesta a vorbit și despre măsurile pe care le propune.

„Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul”, a spus acesta.

Siegfried Mureșan a adus în discuție „comasări ale agențiilor” și „reforma pensiilor speciale, fără cumul pensie și salariu la stat”, iar referitor la companiile de stat, acesta a spus că „trebuie asigurat un management performant”.

De asemenea, acesta a făcut referire la ANAF și a spus că „ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude”.

Premierul desemnat a exclus posibilitatea majorării taxelor și impozitelor, inclusiv a TVA-ului, și a negat că ar fi susținut o astfel de măsură.

„Nu e nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului. Sigur că ieri în ședința PSD au anunțat asta. Nu am spus niciodată asta. Nu facem asta”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan pune presiune pe parlamentari

Premierul desemnat a adus în discuție și alegerile anticipate, despre care spune că reprezintă, în prezent, una dintre cele două opțiuni.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a pus presiune pe parlamentari după ce a atras atenția asupra riscurilor la care sunt supuși parlamentarii PSD și cei ai formațiunilor mici în cazul în care vor fi organizate alegeri anticipate.

„Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a mai spus Siegfried Mureșan, conform stenogramelor.