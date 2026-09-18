Nicușor Dan intervine după desființarea clasei în limba română din Odesa: MAE face o investigație. Școlile românești își vor păstra structura / FOTO: presidency.ro

Închiderea unei clase I cu predare în limba română din localitatea Orlivka (regiunea Odesa) a declanșat o anchetă comună a diplomației române și ucrainene. La summitul din Ivano-Frankivsk, președintele Nicușor Dan a spus că rețeaua școlilor românești își va păstra structura actuală cu sprijin financiar de la București, în timp ce Volodimir Zelenski a precizat că deciziile abuzive ale autorităților locale contravin legii marțiale, care interzice închiderea oricărei instituții de învățământ.

Scandalul provocat de închiderea unei clase I cu predare în limba română în satul Orlivka (Cartal), din regiunea Odesa, a ajuns pe masa celor mai importanți lideri politici. În cadrul conferinței de presă de la Summitul „Carpathian 8” din Ivano-Frankivsk, președintele Nicușor Dan a anunțat că diplomația de la București a declanșat o investigație oficială, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a exclus categoric orice politică de desființare a unităților de învățământ pe durata legii marțiale.

Nicușor Dan a trecut în revistă pașii concreți stabiliți în discuția cu autoritățile de la Kiev și a precizat că incidentul din sudul Basarabiei istorice este verificat la cel mai înalt nivel diplomatic.

„În primul rând, a fost anul în care, printr-un decret oficial în Ucraina, limba română a putut fi celebrată la data de 31 august, aşa cum o făceau deja România şi Republica Moldova. În al doilea rând, am repus în funcţiune comisia bilaterală privind minorităţile din cele două state, care şi-a reluat activitatea săptămâna trecută, după o pauză de câţiva ani. Unul dintre principalele obiective ale acestui comitet este evaluarea situaţiei şcolilor cu predare în limba maternă. În al treilea rând, din partea autorităţilor române, bursele destinate etnicilor români din Ucraina, care fuseseră suspendate timp de 2-3 ani, au fost reacordate pentru elevii români.

Aşadar, se profilează o reformă educaţională în Ucraina - despre care preşedintele Zelenski va oferi mai multe detalii - însă am convenit ca şcolile româneşti să îşi păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcţiona în condiţii optime. Cât despre situaţia de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfăşurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigaţia va fi finalizată”, a explicat președintele.

Volodimir Zelenski recunoaște cazuri izolate: „Pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituție”

Președintele Ucrainei a recunoscut că unele primării sau consilii locale au adoptat hotărâri fără acordul guvernului central, însă a dat asigurări că linia oficială a statului interzice blocarea claselor pentru minorități.

„Decizia adoptată a ţinut cont de starea de război; de la debutul conflictului în Ucraina, au existat într-adevăr anumite situaţii izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituţie. Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau deţineţi informaţii în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtăşiţi imediat cu noi. Asta înseamnă că la nivel local pot exista anumite decizii pe care Guvernul, prim-ministrul sau Ministerul Educaţiei nu le pot controla în totalitate, ceea ce este de înţeles, dat fiind rolul autorităţilor şi al puterii locale, însă decizia de bază rămâne fermă: nimic nu poate fi închis.

Aşadar, pentru orice astfel de cazuri menţinem o legătură strânsă prin intermediul Ministerului nostru al Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice de aici, astfel încât să putem gestiona eficient orice situaţie”, a spus liderul de la Kiev.

Diplomații români merg din nou la Cartal: Demersuri urgente pe lângă autoritățile locale

Deschiderea acelei clase I la Orlivka s-a obținut cu greu, după solicitările repetate ale părinților și intervenția Consulatului General al României la Odesa. Ministerul Afacerilor Externe de la București a precizat poziția statului român:

„Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale. Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate. Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”, a transmis MAE.

Consulii români merg în localitate pentru discuții cu dascălii, primăria și familiile de etnici români, cu scopul de a rechema copiii la cursuri în limba maternă.

Reacția Ambasadei Ucrainei la București: „Tentative nefondate de a alimenta emoțiile negative”

De partea cealaltă, reprezentanța diplomatică a Ucrainei în România a confirmat verificarea cazului, dar a respins acuzațiile că drepturile etnicilor români ar fi călcate în picioare în mod deliberat.

„În legătură cu diseminarea în spațiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaționale ale minorității naționale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituțiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanțele privind situația dintr-o instituție de învățământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanțe, va fi prezentată reacția corespunzătoare.

Totodată, considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale”, au scris reprezentanții Ambasadei pe pagina de Facebook.

Misiunea diplomatică a amintit că Ucraina respectă toate standardele europene cerute în procesul de aderare la blocul comunitar.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaționale – ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat și recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană și de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română, susținând funcționarea unei rețele extinse de instituții de învățământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română”, au mai scris reprezentanții Ambasadei pe pagina de Facebook.