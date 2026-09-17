Bogdan Chirieac: Siegfried Mureșan, nominalizare făcută să pice. O propunere test/ Elena Cristian: Nicușor Dan, absolut stânjenit. I se uscase gura

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Președintele Nicușor l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Bogdan Chirieac și Elena Cristian au analizat desemnarea și șansele acesteia de a trece în Parlament.

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă la Palatul Cotroceni și a anunțat că propunerea sa de premier este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul liberal i-a cerut timp de gândire șefului statului, așa că Nicușor Dan a spus că va aștepta să-i fie comunicată decizia pe care a luat-o acesta, înainte de a publica sau nu ordinul privind desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier. Doar câteva minute mai târziu, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea.

Totodată, președintele a afirmat că a purtat "sute de ore de discuții" cu liderii partidelor pentru a găsi un compromis, însă aceștia ar fi fost mai preocupați de rezultatele electorale decât de interesul național. Analiștii DC News Bogdan Chirieac și Elena Cristian au comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalistul Dragoș Bistriceanu.

"Mi se pare că am asistat la un soi de circ. L-ai pus pe președinte într-o situație bizară"

"Este ciudat cum președintele a întârziat un sfert de oră înainte de desemnare. Cu toții eram obișnuiți cu punctualitatea lui pe care a dovedit-o în mai multe cazuri. Sunt curioasă cum va obține domnul Mureșan voturile necesare pentru învestire. Să ne aducem aminte că nu are tot PNL-ul la dispoziție. Există niște puciști acolo care nu votează acest guvern. Sunt puciștii care au încercat să-l susțină pe Adrian Veștea în momentul primei desemnări. În același timp, mi se pare că am asistat la un soi de circ. Adică l-ai pus pe președinte într-o situație bizară în care să spună 'eu l-am desemnat, dar mi-a cerut un timp de gândire', ca mai apoi să ieși la câteva minute să spui 'eu accept și vreau să fac bine României'.

"N-am cum să nu remarc discursul absolut stânjenit al președintelui. Părea că nu mai are posibilitatea să vorbească"

Domnul Mureșan este propunerea coaliției ce conduce acum România. Tot ei au dus țara în haos. De ce ar vrea cineva să meargă mai departe cu această coaliție pe un drum pe care este clar că nu ne e bine? Știm cu toții că nu este ce trebuie. Până la urmă, de unde o să ia voturi? Dacă PSD-ul este iresponsabil, atunci iau de la AUR? Ce motive ar avea AUR să voteze acest guvern? Totodată, n-am cum să nu remarc discursul absolut stânjenit al președintelui. Părea că nu mai are posibilitatea să vorbească. I se uscase gura. Mă rog, Mureșan are 10 zile la dispoziție să caute variante să facă o majoritate în Parlament sau să-și depună mandatul. Pe de altă parte, cred că președintele a lăsat din timp să se înțeleagă care va fi nominalizarea, pentru că reacția PSD a fost foarte rapidă. Nimeni nu scrie atât de rapid un text atât de lung despre domnul Mureșan. Pare că textul a fost pregătit pentru această nominalizare pe care noi o vedem în ultimul minut. Cumva, la discuțiile de azi s-a lansat această variantă care este, totodată, cea mai păguboasă", a afirmat Elena Cristian.

"Cred că este o propunere test. Este o nominalizare făcută să pice"

"În prima declarație pe care a făcut-o Siegfried Mureșan, a atacat PSD-ul. Vă dați seama că PSD-ul nu are cum să-și trădeze propriul electorat și să-l voteze pe domnul Mureșan. Deci, încerc să privesc cumva dincolo de această nominalizare. Din punctul meu de vedere, această nominalizare nu va trece. Nu va trece, cel puțin deocamdată. Cred că este o propunere test. Este o nominalizare făcută să pice. Președintele nu e obligat să declanșeze anticipatele. E un prilej bun pentru domnul Nicușor Dan să încerce o a treia nominalizare. A treia oară să-l nominalizeze pe domnul Sorin Grindeanu. Cu alegerile anticipate lucrurile ar sta și mai rău. În interiorul PNL se știe că nu e o propunere serioasă. A fost o propunere ca să fie. Se dorea ca domnul Bolojan să rămână în continuare la Palatul Victoria, deși distinsele partide PNL-USR-UDMR abia ating 34%. Cu minoritățile, fără cea maghiară, au maximum 38%. AUR nu va vota așa ceva. PSD probabil că va face același lucru. Decizia de azi a fost luată pentru a-și proteja alegătorii pe care dânsul crede că îi mai are, mai exact zona asta useristă, de așa zisă dreapta. Altfel, nu există niciun motiv pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan.

"Nominalizarea sa are legătură cu încercarea statului de a face față agențiilor de rating și de a evita junk-ul"

Unii o să zică că este o încercare a României de a își consolida și mai mult relațiile cu Uniunea Europeană. Domnul Mureșan are o imagine foarte bună pe plan european. Nominalizarea sa are legătură cu încercarea statului de a face față agențiilor de rating, Standard & Poor's și de a evita eticheta de 'junk' și așa mai departe. Mi-e teamă să mă gândesc la România că poate intra în 'junk'. Ar fi un dezastru. Chiar dacă ar fi acum în 'junk', faptul că nu este declarată oficial înseamnă că fondurile de investiții nu sunt obligate să-și retragă banii. Deocamdată a fost retras un premier liberalo-userist, Ilie Bolojan, și a fost înlocuit cu un premier 99% userist, adică domnul Siegfried Mureșan", a explicat Bogdan Chirieac.

Declarația lui Siegfried Mureșan. A atacat PSD-ul cu scurt timp înainte să fie desemnat

"Eu în Parlamentul European încerc să-mi fac treaba cât pot de bine în fiecare zi și sunt conștient de realizările pe care le facem aici pentru România. Însă, cred că în viață sunt și momente în care nu poți să alegi confortul personal. Între a alege o situație dificilă în care să intervin, în care să-mi ajut țara, și între Sorin Grindeanu, premier al Guvernului României, este clar că eu trebuie să ies din zona mea de confort, să ajut, să mă implic, să mă asigur că România nu va avea un premier iresponsabil care să strice lucrurile bune care au fost obținute în ultimul an.

Dorința mea este ca, în următorii ani, România să fie condusă de un guvern serios, responsabil, care să spună oamenilor adevărul, care să crească credibilitatea țării, care să obțină cât mai mult sprijin pe plan european. Nu ne trebuie un guvern pentru care va fi nevoie să ieșim din nou în stradă, un guvern pe care va trebui să stăm cu ochii zi de zi, temându-ne că vor încerca din nou să-și ajute prietenii, că vor slăbi Justiția și că vor guverna din nou pentru puțini oameni certați cu legea. Vreau o guvernare corectă pentru oameni. Dacă pot contribui cu ceva, vă stau la dispoziție. Obligația mea, până se confirmă totul, este ca în viața de zi cu zi, în Parlamentul European, să obțin cât mai mult sprijin pentru România. Asta am făcut până acum și asta voi face în continuare", a declarat Siegfried Mureșan pentru România TV.

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