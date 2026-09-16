Kelemen Hunor: Nu m-am autopropus premier în niciun context

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor spune că nu s-a autopropus premier "în niciun context". Totodată, el a amintit că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline cât mai curând posibil, dar a susținut că nu de UDMR va depinde rezultatul consultărilor de la Cotroceni.

Președintele Partidului Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Kelemen Hunor, spune că nu s-a autopropus premier "în niciun context". Potrivit lui, în spațiul public au fost lansate informații false. Liderul UDMR subliniază că de fiecare dată când numele său a fost vehiculat pe lista posibililor premieri desemnați a venit cu dezmințiri.

"În fiecare săptămână trebuie să mai dezmint câte o informație lansată de oameni care n-au ce să facă și dezinformează opinia publică. Nu m-am autopropus premier în niciun context. Cine spune altceva, minte cu nerușinare. Când numele meu a fost vehiculat, de fiecare dată am spus că nu este cazul. Am și argumentat de ce", a scris Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook, miercuri seara.

Kelemen Hunor: Nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea

Kelemen Hunor a reiterat faptul că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, dar a subliniat că nu de UDMR va depinde rezultatul.

Mesajul său vine în contextul în care joi, 17 septembrie, la Cotroceni vor avea loc consultări oficiale între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

"România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. De luni de zile propunem fel de fel de variante de coaliții politice, guverne minoritare, guverne tehnocrate și de tranziție, premier de la diferite partide, independent de la Banca Națională, din zona de business și, la fiecare blocaj, unii ajung la concluzia că UDMR este de vină.

Băieți și fete, haideți, încercați și altceva! Mai cu fantezie, mai cu curaj, nu vă mai blocați tot timpul la UDMR și la persoana mea. Nu noi am creat această situație și, indiferent cât de mult am încercat să oferim soluții și sprijin, nici de data aceasta nu va depinde de noi rezultatul. Să aveți o seară minunată și aveți grijă la scenarită", a mai scris Kelemen Hunor.

Precizăm că în cursul zilei, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus o variantă pentru ieșirea din criza politică: un Guvern condus de funcționari publici cu 25-30 de ani vechime, capabili să asigure stabilitatea până în 2028. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a respins varianta propusă de liderul UDMR, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o alături de purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, în care s-a anunțat și faptul că cele două partide îl vor propune pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcția de premier la consultările de la Cotroceni. Siegfried Mureşan a fost susținut de PNL-USR-UDMR la ultimele consultări oficiale, când PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Tot astăzi, PNL a respins invitația PSD de a reface Coaliția fără "linii roșii", lansând noi atacuri la adresa social-democraților. În acest context politic tensionat, rămâne de văzut ce rezultat vor avea negocierile de joi și dacă un premier desemnat de Nicușor Dan va avea și șanse să strângă o majoritate în Parlament.