Amira, româncă crescută în Spania, s-a întors în țară pentru prima dată la 16 ani. Momentul care a copleșit-o: „Am început să plâng în avion”

Amira Iasmina Grigoriu, româncă crescută în Spania încă de la vârsta de un an și jumătate, a simțit mereu că locul ei este în România. La 16 ani, a revenit pentru prima dată în țara în care s-a născut, iar emoțiile au copleșit-o încă din avion. Ulterior, a decis să se întoarcă definitiv în România și să își construiască aici viitorul.

Amira Iasmina Grigoriu a declarat că și-a păstrat identitatea românească prin cultură, tradiții și implicare civică, chiar dacă a crescut în Spania de la vârsta de un an și jumătate. Deși și-a petrecut cea mai mare parte din viață acolo, tânăra a spus că „nu s-a considerat niciodată o fată din Spania”: „Tot timpul am spus că sunt româncă și eram mândră”, a spus ea, în exclusivitate pentru DCNews.

Amira a povestit, la „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, ce a simțit când a revenit pentru prima dată în România și ce a făcut-o să se stabilească definitiv în țară.

S-a întors acasă abia la 16 ani, când s-a îndrăgostit profund de România

„Eu am plecat când eram foarte mică. Nu-mi aduc aminte nimic din România de când m-am născut. Și am avut mereu această senzație că nu aveam o legătură cu locul în care trăiam, nu îmi aveam rădăcinile acolo, în Spania. Mereu am vrut să mă întorc în România, mai ales în perioada de vară. Mai erau copii în satul meu, tot români, și care se duceau în România în vacanțe.

Tot timpul am avut această dorință. Din păcate, din anumite motive, n-am avut această șansă până când am împlinit 16 ani: un moment destul de vulnerabil în viața mea, deoarece trebuia să încep clasele a XI-a și a XII-a, o schimbare destul de importantă în viața mea academică. Și, împreună cu mama mea, am decis că ar fi momentul potrivit să-mi vizitez țara”, a spus Amira, în dialog cu scriitorul Flaviu George Predescu.

„Rezultatul a fost unul pozitiv și sunt foarte bucuroasă că am luat această decizie” - Amira Grigoriu, privind decizia de a se întoarce definitiv în România.

A început să plângă în avion de emoții

Întoarcerea în România a fost un moment plin de emoție pentru Amira, care spune că a început să plângă încă din avion, când a văzut pentru prima dată casele din țara noastră.

„Atunci când am venit, având în vedere că toată familia mea, inițial, era în Spania, am putut sta la unchii mei, care se întorseseră în România cu câțiva ani în urmă. A fost o mare plăcere, inclusiv din avion când am început să văd casele României, am început să plâng. Erau niște emoții pe care nu le puteam controla.

Când am aterizat și am văzut aeroportul din Iași și acel drum până în oraș, plin de copaci, cu totul verde, am avut o senzație pe care nu o pot descrie în cuvinte. Faptul că am putut să cunosc locul în care m-am născut și care era spațiul geografic, dar mai ales că am avut șansa de a-i vedea pe bunicii mei, care n-au putut veni așa des în Spania, m-a făcut să văd viața dintr-o altă perspectivă. Perspectiva mea natală”, a precizat Armina.

A decis să revină în România începând cu facultatea

„Am decis că a reveni în România din clasele a XI-a și a XII-a este puțin târziu, având în vedere că nu aveam pregătirea academică și nu doream să risc prea mult. Așa că am decis ca după ce termin BAC-ul în Spania, să încerc să revin în România pentru a mă înscrie la facultate.

(...) Când eram mică poate nu realizam acest sentiment, dar când am avut șansa să pot să trăiesc 'în carne și oase' ce înseamnă să stau în țara mea, respectiv în orașul în care m-am născut, am zis că eu neapărat trebuie să încerc. Să știu dacă era destinat ca eu să stau sau nu aici”, a mai povestit Amira Grigoriu, pentru DCNews.

Amira Iasmina Grigoriu este în prezent masterandă în Comunicare Strategică în mediul digital. Aceasta a absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul de Filosofie și Științe Social-Politice, specializarea Relații Internaționale; și Studii Europene la Universitatea Apollonia din Iași, Departamentul Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice.