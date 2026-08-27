Român cu 60 de angajați din România în diaspora: ”55 sunt acum acasă. Țara noastră a devenit o destinație de vacanță”

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Românii din diaspora se întorc în țară mai ales în vacanțe, iar revenirea definitivă este amânată constant, deși există o dorință vizibilă de întoarcere.

Știridiaspora a organizat cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului ”DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”. Evenimentul s-a desfășurat în sistem hibrid și a fost transmis LIVE pe platformele online ale DCNews.

Florin Frîncu, fondatorul companiei "Dieffe Construzioni Generali" din Torino, are 60 de angajați din România în diaspora. Acesta a explicat de ce nu se întorc românii acasă, deși există o dorință vizibilă.

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”De multe ori, suntem priviți acasă ca niște străini”

"Bănuiesc că este o problemă de mentalitate sau de cultură, dar cine vine de afară se gândește că o să găsească același lucru ca acolo. Sunt foarte multe lucruri pierdute, lucruri care nu s-au făcut la timp. Să știți că românii nu se întorc acasă nu din motive economice, ci din motive administrative și umane. Cine se întoarce acasă se lovește de o birocrație greoaie, pe care ai uitat-o, de un sistem școlar în care copiii nu-și mai găsesc locurile, de un sistem sanitar care nu oferă încredere, și de multe ori suntem priviți acasă ca niște străini. Nu noi ne-am schimbat. S-au schimbat multe în lume.

"Din 60 de oameni, 55 dintre ei și-au făcut case la sat, în România"

Din 60 de angajați pe care îi avem, 55 sunt acasă în vacanță. Se tot duc și se întorc. Deci, din 60 de oameni, 55 dintre ei și-au făcut case la sat, în România. Jumătate din ei se întorc la pensie, iar ceilalți nu știu dacă o să se întoarcă nici la pensie. Fiecare se duce unde are familie, unde are copii, unde are nepoți și așa mai departe.

Pentru ei, România a devenit o destinație de vacanță. Noi, românii din diaspora, trebuie să vorbim de ceilalți 10%, care bănuiesc că pentru statul român sunt importanți. Ei ar putea să aducă manoperă, tehnologii, viziuni diferite și partea economică.

România s-a schimbat mult în bine în ultimii 20 de ani. Diferența se vede de la an la an. Nu se pot face miracole. Va trebui să se schimbe o generație sau două și abia atunci putem să vorbim de o schimbare radicală și cât mai apropiată de realitatea europeană, germană, engleză și așa mai departe", a explicat Florin Frîncu.

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