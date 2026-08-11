Modelul spaniol care ar putea simplifica viața românilor: Identitate digitală gratuită și mai puține drumuri la ghișeu / video

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Modelul de digitalizare folosit în Spania ar putea simplifica accesul românilor la serviciile publice și reduce drumurile la ghișeu.

Avocata Cristiana Uzuna, membră a barourilor București și Madrid, a vorbit despre digitalizarea administrației publice din Spania și a explicat cum cetățenii care locuiesc legal în această țară pot obține gratuit o semnătură electronică, care le oferă acces la serviciile publice online.

„Este un șoc atunci când te duci în Spania în ceea ce privește digitalizarea? Noi ce am putea recupera?”, a întrebat Flaviu Predescu.

„Când am venit eu în Spania, am avut șansa să prind partea în care se află România acum, partea de tranziție către digitalizare. O recomand inclusiv României. A fost o primă etapă în care, de exemplu, aveai nevoie de o programare sau voiai să faci o plângere, puteai să o faci atât la ghișeu, cât și online.

Acum, fiecare cetățean primește din partea statului spaniol câte o semnătură electronică gratuită, ceea ce îi permite identificarea individuală - deci o identitate digitală. Şi atenție: nu doar cetățenii spanioli, ci și cetățenii străini care locuiesc legal în Spania!

Orice cetățean român care are un certificat de cetățean al Uniunii Europene cu reședința în Spania - deci nu trebuie să aibă pașaportul românesc cu reședința în Spania, ci acel NIE verde, cum se cunoaște popular - se poate duce la primăria unde este înregistrat cu domiciliul și să-i ceară funcționarului o semnătură electronică gratuită, care este dată de Fabrica de Monedă a Spaniei”, a spus avocata Cristiana Uzuna.

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Mai puține drumuri la primărie

Avocata a explicat că semnătura electronică permite accesarea online a serviciilor administrației publice spaniole, inclusiv obținerea unor documente sau chiar actualizarea datelor personale.

Potrivit acesteia, identitatea digitală este utilă mai ales pentru persoanele care au un program încărcat și nu pot merge la primărie.

„Cu această semnătură electronică, pe care o descarcă pe laptopul său și o poate descărca inclusiv pe telefon, are acces la tot ce înseamnă administrație publică spaniolă.

Te ajută foarte mult. Ai nevoie de un document de la primărie? Se poate soluționa online. Ți-l dă imediat.

De exemplu, dacă te-ai mutat în Madrid, dintr-un sector într-altul, poți să faci modificarea și actualizarea datelor tale personale online, cu această semnătură. Nu mai trebuie să te prezinți personal la primărie.

Pot părea chestiuni banale, dar ajută foarte mult, mai ales pe oamenii care muncesc de dimineață până seara și nu au timp, pentru că ei, în general, când trebuie să se ducă la primărie sau la consulat, trebuie să își ia o zi liberă, și nu prea vor să își ia zile libere, iar această identitate digitală ajută foarte mult”, a spus avocata Cristiana Uzuna.

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Actele de stare civilă și moștenirile, mai ușor de gestionat

Cristiana Uzuna a explicat că o identitate digitală securizată ar putea reduce presiunea asupra consulatelor românești din străinătate și ar ușura rezolvarea anumitor probleme administrative.

„Dacă s-ar implementa în România, ar ajuta inclusiv consulatele. Consulatul României de la Madrid este probabil al doilea, dacă nu mă înșel, cel mai mare din lume (cred că cel mai mare este la Londra). El funcționează ca o uzină, ca o armată, este la foc continuu, dar având un număr atât de mare de români care locuiesc aici, cred că i-ar ajuta inclusiv pe ei.

De exemplu, dacă ar exista această identitate digitală securizată, mă gândesc că prin intermediul consulatului nu numai că s-ar da procură cuiva ca să dezbată o moștenire în România, ci s-ar putea dezbate direct moștenirea la consulat.

Adică se pot face anumite lucruri care să-i ajute pe oameni să-și rezolve chestiunile pe care le au restante în România. În general, sunt lucruri care au legătură cu actele de stare civilă sau moșteniri de la bunici, de la părinți, care ori ajung în instanță, ori trebuie rezolvate la notar. De asta spun: ar ajuta foarte, foarte mult”, a spus avocata Cristiana Uzuna la emisiunea ”Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”.

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