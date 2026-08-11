Avocata Cristiana Uzuna, invitata lui Flaviu Predescu la „Diaspora creativă”

Avocata Cristiana Uzuna, la ”Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”

Avocata Cristiana Uzuna, membră a barourilor București și Madrid, este invitata lui Flaviu Predescu la emisiunea ”Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”.

Marți, 11 august începând cu ora 15:00, avocata Cristiana Uzuna, membră a barourilor București și Madrid și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre asistență juridică persoanelor fizice și companiilor care desfășoară activități sau au interese atât în România, cât și în Spania.

Cine este avocata Cristiana Uzuna

Av. Cristiana Uzună este avocat definitiv înscris atât în Baroul București, cât și în Baroul Madrid, și coordonează un cabinet de avocatură cu sediul în Madrid, specializat în acordarea de asistență juridică persoanelor fizice și companiilor care desfășoară activități sau au interese atât în România, cât și în Spania.

De peste douăzeci de ani activează în domeniul juridic, oferind consultanță, asistență și reprezentare în litigii și proceduri administrative cu elemente de extraneitate. Experiența acumulată în lucrul direct cu comunitatea românească din Spania i-a permis să identifice dificultățile concrete pe care românii din diaspora le întâmpină în relația cu instituțiile publice, precum și provocările juridice și administrative asociate revenirii în țară sau menținerii legăturilor cu România.

Consideră că diaspora românească reprezintă o importantă resursă de expertiză și experiență practică, capabilă să contribuie la modernizarea administrației publice și la îmbunătățirea legislației.

„Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

Proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Vizăm, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube și să distribuiți acest material!