Cum se calculează pensia și ce documente trebuie să păstreze românii care muncesc în străinătate. Explicația avocatului Mădălin Jîjie / video

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Avocatul Mădălin Jîjie a vorbit, în cadrul emisiunii Diaspora Creativă de la DC News, despre principalele aspecte juridice pe care românii din diaspora ar trebui să le aibă în vedere înainte de a se întoarce în țară.

Avocatul Mădălin Jîjie a explicat că, în cazul românilor care au lucrat atât în țară, cât și în străinătate, drepturile de pensie se stabilesc pe baza principiului contributivității cumulate.

Potrivit acestuia, la îndeplinirea condițiilor de pensionare, persoana depune dosarul la Casa de Pensii din țara în care locuiește, iar instituțiile competente din statele în care a muncit colaborează pentru a centraliza toate perioadele de contribuție. În final, se emite o singură decizie de pensionare, care ia în calcul întreaga activitate profesională și stabilește pensia corespunzătoare.

„În ceea ce privește legislația muncii, un român a muncit și peste hotare și întoarce acasă. Astfel de situații cum ar trebui abordate?”, a întrebat Flaviu George Predescu.

„Este foarte important de avut în vedere că dacă ne referim la drepturile de pensie, principiul după care funcționează întreaga legislație a Uniunii Europene, atât a statelor naționale, cât și cea armonizată, cât și dispozițiile de la nivelul Uniunii Europene, stabilesc principiul contributivității totale, adică a contributivității cumulate.

Dacă o persoană a muncit o perioadă din viața sa în România și o altă perioadă în străinătate, el se va adresa autorității de resort, Casei de Pensii, din țara unde locuiește în mod efectiv la momentul la care îndeplinește condițiile de ieșire la pensie.

Urmează apoi un dialog interinstituțional între instituția de resort din țara în care s-a depus dosarul și țările în care a muncit persoana respectivă în anii trecuți, astfel încât să rezulte o singură decizie de pensionare, care să cumuleze toate perioadele de contribuție și să cumuleze o sumă totală cu titlul de pensie”, a spus avocatul Mădălin Jîjie.

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Recomandare pentru românii care lucrează în străinătate

Avocatul Mădălin Jîjie recomandă românilor care au lucrat în străinătate să păstreze toate documentele care dovedesc perioadele de muncă, deoarece aceste acte pot fi foarte importante în cazul unor erori sau lacune administrative.

„Trebuie precizat că este important pentru persoanele care ajung în această situație să încerce să strângă cât mai multe dovezi ale perioadelor pe care le-au muncit, pentru că nu se știe niciodată ce tipuri de lacune administrative pot exista în unele dintre țările în care au muncit.

Atunci, pentru a-și putea cere drepturile în instanță, ei vor trebui să poată face dovada și de aceea este important să păstreze contractele de muncă, fluturașii de salariu, fișele de lichidare de pe unde au lucrat, tocmai pentru că existând această comunicare strict interinstituțională, există riscuri practice de a nu se lua în calcul toate perioadele care au fost efectiv de contribuție”, a spus avocatul Mădălin Jîjie la Diaspora creativă, de la DC News.

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