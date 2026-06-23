Româncă din diaspora, semnal pentru cei care doar cer de la statul român, acuzându-l că nu face nimic pentru ei. ”Nu poate schimba nimic” VIDEO

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Freepik

O româncă din diaspora pune punctul pe ”i” și transmite un mesaj ferm românilor din diaspora.

”S-a spus, de multe ori, că suntem 6 milioane de români în diaspora. Apoi, din declarațiile DRP, suntem 8 - 9 milioane, chiar 10 milioane de români în diaspora. Asta înseamnă jumătate din populația României. Dacă jumătate suntem în diaspora, haideți să facem puntea diaspora - România, astfel încât să fie bine și pentru România. Iar România, acasă, nu poate schimba nimic dacă noi nu venim să spunem de ce avem nevoie în diaspora. Cei de acasă nu văd lucrurile pe care le vedem noi” a atenționat președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, Geanina Abul Haija, în emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, realizată de Flaviu Predescu.

Geanina Abul Haija a continuat, atenționând: ”Dacă noi doar ne revoltăm pe rețelele sociale și nu discutăm cu cei de acasă - nu contează culoarea politică, discutați cu cei de acasă, e imposibil să nu avem soluții!”.

În continuare, președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură a trecut prin mai multe domenii, îndemnând:

Sănătate : Avem deficit de 50.000 de doctori în România. Faceți lucruri în România încât să vă aduceți înapoi acasă doctorii.

: Avem deficit de 50.000 de doctori în România. Faceți lucruri în România încât să vă aduceți înapoi acasă doctorii. Turism : România este o țară frumoasă, haideți să-i aducem turiști, să o dezvoltăm. Noi venim acasă, haideți să ne aducem prieteni.

: România este o țară frumoasă, haideți să-i aducem turiști, să o dezvoltăm. Noi venim acasă, haideți să ne aducem prieteni. Educație : Vrem să vorbească copiii limba română în diaspora. Eu sunt într-o țară în care, la a patra generație, nu se mai vorbește limba română. Nu vă mai bazați atât pe asociații. Statul român aici trebuie să se implice. Nu aveți cursuri peste tot în lume, nu sprijiniți toate comunitățile.

: Vrem să vorbească copiii limba română în diaspora. Eu sunt într-o țară în care, la a patra generație, nu se mai vorbește limba română. Nu vă mai bazați atât pe asociații. Statul român aici trebuie să se implice. Nu aveți cursuri peste tot în lume, nu sprijiniți toate comunitățile. Cultura și tradițiile: Țin de voi acasă, nu de statul român! Voi, ca și părinți, transmiteți copiilor obiceiurile de acasă. Nu contează în ce țară ești, ce religie are soțul. Avem tradiții care nu țin de religie - cum este Mărțișorul, de exemplu.

”Nu trebuie să cerem doar de la statul român - vrem! Nu, haideți să sprijinim și noi. Nu doar să vrem soluții, fără a ne spune problemele și a-i acuza că nu fac nimic pentru noi” a subliniat Geanina Abul Haija.