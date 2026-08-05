”Beneficiem din plin de miliardele de euro pe care românii de pretutindeni le trimit acasă”. Câți intră în economie VIDEO

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Românii din diaspora trimit anual miliarde de euro în țară și contribuie semnificativ la economia României.

Victor Ionescu, specialist în politici publice, și scriitorul Flaviu George Predescu, moderator al emisiunii, au discutat la DC News despre proiectarea și implementarea strategiilor dedicate sprijinirii și integrării românilor din diaspora, a comunităților istorice și a tinerilor din România. Unul dintre cele mai importante puncte a fost legat de miliardele de euro pe care românii din afara granițelor le trimit acasă. Discuția s-a desfășurat în cadrul proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Există un flux financiar foarte mare care vine în țară din diaspora

"Noi, din punct de vedere al țării, stăm bine cu diaspora. Noi, ca cetățeni, dar și statul, beneficiem din plin de miliardele de euro pe care românii de pretutindeni le trimit acasă. Undeva, dacă facem o medie a ultimilor 10 ani, ne situăm la vreo 10 miliarde de euro. Deci, undeva la vreo 50 de miliarde de lei sau puțin mai mult. Aici vorbim doar de cifrele oficiale pe care ni le raportează an de an fie FMI, fie Banca Mondială, fie Banca Națională a României. Există un flux financiar foarte mare care vine în țară. Probabil că dincolo de cele 10 miliarde mai sunt un miliard sau două care intră în diferite forme. O mare parte din banii aceștia sunt trimiși familiilor și rudelor. Aceștia intră în consum într-un fel sau altul. Din acele 10 miliarde, probabil că statul colectează undeva la 3,5 sau 4 miliarde de euro, iar restul intră în zona privată. În fiecare an ne bucurăm că sunt români care trimit bani acasă.

Ceea ce ar trebui să facă statul român, că tot vorbim de românii de pretutindeni, ar fi ca finanțările pentru ei, și nu mă refer aici doar la finanțările care merg spre instituții naționale, fie că vorbim de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, fie că vorbim de Departamentul pentru Relațiile cu Republica Moldova, să meargă spre nevoile lor. Ne trebuie niște bugete mai mari, adaptate necesităților lor. Degeaba scriu un proiect în țară, în București, indiferent de minister, dacă el nu se pupă, românește vorbind, cu realitățile românilor de pretutindeni. Aici nu vorbim doar de partea de angajați, diplome sau educație, vorbim inclusiv de antreprenoriat. Una e să fii antreprenor în Italia, Germania sau Spania și alta e să fii antreprenor în România. Oamenii care s-au stabilit acolo și au niște afaceri știu mecanismele din țările respective. Ei nu mai știu mecanismele din România. Atunci, ar trebui să existe și această componentă importantă. Adică, românul care vrea să acceseze o oportunitate din țară să nu fie speriat sau să se gândească 'aoleu dacă îmi deschid un business vin nu știu ce controale sau nu știu ce amenzi'.

"Ar trebui o susținere așa cum este și în străinătate"

Trăim în secolul tehnologiei. Informația se răspândește foarte repede, iar oamenii se sperie. Ar trebui o susținere și pe această zonă, așa cum este și în străinătate. Înainte să-ți deschizi un business, cei de la instituțiile statului vin și îți spun ce trebuie să faci, cum trebuie să arate, îți dau o fișă, îți povestesc și așa mai departe. Apoi, vin peste o lună, două sau trei să vadă dacă îndeplinești criteriile. Nu vin să-ți dea amenzi. Cei aproximativ 10 milioane de români care trăiesc în străinătate contribuie real la PIB-ul României, fiind unii dintre cei mai mari 'investitori străini'", a explicat Victor Ionescu, specialist în politici publice.

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ȘtiriDiaspora.ro a lansat proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”

StiriDiaspora.ro derulează în perioada aprilie - octombrie 2026 proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării obținute fiind de 400.000 lei.

Proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și din creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor teritoriale, în vederea valorificării și adaptării acestora în inițiative practice cu aplicabilitate în România. Considerăm că promovarea în rândul factorilor de decizie din România a unor modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate contribui semnificativ la îmbunătățirea interacțiunii dintre românii întorși în țară sau aflați încă în străinătate și autoritățile române.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialog substanțial între factorii de decizie din România și românii din diaspora sau cei care au revenit în țară și sunt depozitarii unor experiențe ce pot fi valorificate. De asemenea, se urmărește facilitarea accesului cetățenilor din diaspora la informații juridice simplificate, pentru a înlesni procesul de adaptare sau relaționare cu România. Tot prin intermediul dialogului cu ei și cu factori juridici din România, deschidem calea unei comunicări directe pentru îmbunătățirea legislației românești în varii domenii și încurajarea folosirii liberului acces la informații de interes public. Urmărim, de asemenea, creșterea transparenței procesului decizional și îmbunătățirea accesul la informație, precum și încurajarea elaborării unor posibile proiecte legislative, mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau deja întorși să le poată înțelege, asimila și în care să se regăsească.

Într-un secol care solicită o tot mai profundă digitalizare și conectivitate, cea mai facilă și preferabilă formă de a interacționa cu informația publică este dispozitivul inteligent propriu, acolo unde autoritățile române trebuie să ajungă prin produse digitale alcătuite simplu și clar. Mass-media poate sprijini colectarea și sistematizarea ideilor, dar și menținerea constantă a dialogului dintre guvernanți și guvernați.

Rezultatele acestui proiect se vor reflecta atât într-o mai bună informare a românilor care au trăit sau trăiesc în afara granițelor țării, dar și a decidenților din România. De asemenea, materialele media realizate prin intermediul proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vor constitui, în sine, o sursă de informare echilibrată și bine documentată, pe termen lung. Nu în ultimul rând, prin furnizarea informațiilor oficiale oferite de către autorități, proiectul va cuprinde și o componentă de combatere a dezinformării.

Considerăm că aceste demersuri vor deschide multiple oportunități de informare și comunicare, care vor conduce la transpunerea multora dintre ele în noi proiecte pe termen lung. De aceea, toate produsele de comunicare pe care le vom realiza vor fi distribuite și prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a ajunge la beneficiari pe cea mai rapidă cale.

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