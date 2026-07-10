Românii din diaspora și dezinformarea. Cum putem contracara acest fenomen păgubos atât pentru ei, cât și pentru România 

S-a vorbit adesea despre cât de racordat la realitatea țării tale, dacă trăiești în afara granițelor și singura ta sursă de informare este, la modul general, rețeaua de socializare, indiferent care este ea.

Acest lucru se reflectă în percepția conaționalilor care locuiesc în diferite țări și care au nevoie de o intensificare a unei comunicări cât mai transparente, pentru a reduce dezinformarea cât mai mult. Statul și nu doar el, trebuie să-și asume mesaje clare de comunicare, mai ales pe cele mai importante probleme, dar să și caute modalități de a ajunge direct la oameni. Iar aici avem o perspectivă a felului în care instituțiile de stat își pot diversifica felul în care comunică.

Nevoia de igienă digitală

Deși distanța fizică stimulează utilizarea intensivă a platformelor digitale pentru a menține contactul cu țara, ea creează în subsidiar și vulnerabilități informaționale specifice. În rândul diasporei românești, știrile false se propagă accelerat din cauza izolării culturale și a modului în care funcționează algoritmii rețelelor sociale, care izolează utilizatorii în așa-numite bune de filtre. Rețele precum Facebook, TikTok sau WhatsApp tind să amplifice conținutul cu un puternic impact emoțional, lăsând adesea în plan secundar verificarea factuală a evenimentelor de acasă.

Dezinformarea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale erei digitale, iar comunitățile de români din afara granițelor sunt expuse în mod particular acestui fenomen global.

Canale de propagare în comunitățile din străinătate

Principalele medii de propagare din spațiul digital sunt grupurile de sprijin logistic, destinate integrării pe piața muncii, închirierii de locuințe sau rezolvării problemelor administrative din țările gazdă. În cadrul acestor comunități online, utilizatorii manifestă un nivel implicit ridicat de încredere interpersonală, generat de sentimentul de solidaritate națională, ceea ce favorizează difuzarea rapidă a mesajelor neverificate. Acest fenomen este alimentat suplimentar de barierele lingvistice cu care se confruntă anumite categorii de migranți. Mulți români aflați la muncă în străinătate consumă exclusiv presă în limba maternă, devenind imuni la canalele oficiale de informare sau la presa de calitate din statul în care locuiesc.

Această deconectare structurală lasă loc narativelor bazate pe nostalgie, suveranism sau naționalism exacerbat, teme exploatate strategic de actori cu diverse interese politice.

Un studiu realizat de European Digital Media Observatory arată cum ecosistemele transnaționale cross-platformă conectează direct utilizatorii din diasporă (cu precădere din comunități mari precum cea din Italia) la „narative politice bazate pe neîncredere instituțională și teorii conspiraționiste.”

Un rol major în această dinamică îl au rețelele video, unde investigațiile jurnalistice ale organizațiilor precum Context.ro au scos în evidență rețele coordonate de conturi care propagă dezinformări politice și propagandă subtilă. De asemenea, platforme precum TikTok au înregistrat un val masiv de conținut manipulat îndreptat explicit către comunitățile de români din diaspora, profitând de algoritmii de recomandare ce livrează conținut hiper-personalizat.

Efectele destabilizatoare ale știrilor false

Consecințele dezinformării în rândul diasporei se extind pe mai multe paliere, mergând de la nivelul individual al siguranței personale până la cel macro-politic și geo-strategic. Un efect direct și extrem de vizibil îl reprezintă manipularea proceselor electorale. Cercetările publicate pe platforma academică SSRN evidențiază fenomenul de „suveranitate digitală diasporică”, un mecanism prin care comunitățile transnaționale co-creează discursul politic din țară, fiind însă puternic influențate de conținutul emoțional și de candidații de tip „erou” promovați artificial prin campanii online. Această realitate poate transforma votul din diaspora într-un vector influențat masiv de campanii de dezinformare de tip hibrid.

Ordine fictive de recrutare militară

La nivel social, dezinformarea provoacă o polarizare accentuată și subminează încrederea atât în autoritățile din România, cât și în cele din țările de adopție. În cazuri extreme, campaniile coordonate au generat panică directă și probleme de securitate națională. Un exemplu documentat oficial de Ministerul Apărării Naționale prin Inforadar ( https://inforadar.mapn.ro/) îl reprezintă trimiterea de ordine fictive de recrutare militară către cetățenii români din străinătate. Aceste documente false manipulau frica privind contextul regional de securitate pentru a destabiliza încrederea publică. În plan strict personal și cotidian, expunerea continuă la un flux nereglementat de știri alarmiste determină decizii financiare riscante, cum ar fi implicarea în scheme piramidale, sau decizii medicale periculoase, bazate pe respingerea tratamentelor medicale validate științific.

Factori de reziliență și protecție – dezvoltarea gândirii critice

Combaterea acestui fenomen necesită o abordare integrată, bazată pe acțiuni individuale și pe structuri comunitare solide. Principalul factor de protecție rămâne alfabetizarea media și dezvoltarea gândirii critice, un capitol la care rapoartele internaționale, precum cele emise de EU DisinfoLab, arată că România înregistrează scoruri scăzute în spațiul european. Educarea cetățenilor pentru a evalua factual sursele din spatele unui text, dincolo de titlurile senzaționale, reprezintă prima linie de apărare. Un alt pas esențial este diversificarea surselor de informare și utilizarea curentă a platformelor independente de fact-checking sau a canalelor de informare publică verificate.

Asociațiile, parohiile și organizațiile culturale de români din străinătate joacă un rol mediator crucial. Acestea pot funcționa ca noduri locale de validare a informațiilor și pot organiza campanii sau ateliere de igienă digitală destinate categoriilor mai vulnerabile. Nu în ultimul rând, controlul propriilor reacții emoționale reprezintă o barieră psihologică eficientă: conștientizarea faptului că majoritatea știrilor false sunt concepute algoritmic pentru a genera frică, revoltă sau ură îi poate determina pe utilizatori să amâne partajarea materialelor până la o verificare riguroasă a acestora.

Pentru a contracara dezinformarea, românii din diaspora trebuie să adopte o igienă digitală activă, bazată pe diversificarea surselor, verificarea dublă a informațiilor și detașarea emoțională de conținutul senzaționalist [EDMO, 2025; Friends of Europe, 2025]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory

Este esențială evitarea bulelor algoritmice de pe rețelele sociale și consultarea surselor oficiale sau a presei mainstream din țara gazdă [Popescu, 2022; MApN, 2025]. Această reziliență informațională este necesară pentru menținerea unei legături corecte cu realitatea [Friends of Europe, 2025].

Cuvinte cheie (Keywords): diaspora română, dezinformare, știri false, fake news, manipulare online, rețele sociale, algoritmi de recomandare, bule de filtre, TikTok, Facebook, WhatsApp, propagandă digitală, polarizare socială, manipulare electorală, suveranitate digitală, securitate națională, neîncredere instituțională, alfabetizare media, gândire critică, igienă digitală, fact-checking, reziliență informațională, surse oficiale.

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Referințe Bibliografice

Pentru realizarea acestei analize au fost consultate surse academice și rapoarte de specialitate care documentează ecosistemele de dezinformare ce vizează diaspora română:

[EDMO] European Digital Media Observatory (2025) - Analiză detaliată a dinamicii cross-platformă și a narațiunilor strategice în ciclul electoral 2024-2025.

[EU DisinfoLab] (2025) - Raport privind peisajul dezinformării în România.

[MApN] Ministerul Apărării Naționale - Inforadar (2025) - Documentare privind acțiunile de dezinformare și manipulare informațională.

Popescu, M., & Ionescu, A. (2025) - Studiu SSRN asupra dezinformării platformizate și activismului diasporic (TikTok/Facebook).

[Context.ro] (2024) - Investigație privind rețelele de propagandă și dezinformare pe TikTok.

Linkuri:

https://inforadar.mapn.ro/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-digital-media-observatory

https://context.ro/

Sursa fotografii: pexels.com