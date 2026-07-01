În Italia afli în 5 minute ce pensie vei avea. România, încă „cu creionul și hârtia”. Comparație dură dintre România și Italia în privința digitalizării - Video

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În Italia, o identitate digitală oferă acces rapid la toate instituțiile publice și simplifică relația cetățenilor cu administrația. Un sistem similar ar rezolva numeroase probleme și în România, în special pentru românii din diaspora, care întâmpină dificultăți în obținerea informațiilor despre pensie.

Ionela Mihaela Dumitru, consultant fiscal pensii în Italia, a explicat, în cadrul dezbaterii „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”, organizată de Știridiaspora.ro, eficiența sistemul italian de pensii, comparându-l cu cel din România.

„Cu o simplă identitate digitală poți accesa orice instituție”

“Sistemul italian este un sistem foarte bine coordonat, din punct de vedere tehnologic. Cu o simplă identitate digitală, eu pot accesa orice administrație publică și instituție publică. Sigur că, acest lucru, cere timp și investiție, dar subliniez că există foarte multe persoane, care habar nu au la ce vârstă pot ieși la pensie. Și ei vin în țară, depun un dosar în țară, pe care, apoi, noi trebuie să îl rezolvăm, pentru că au trecut 3 ani. Prin urmare, Ministerul Muncii, Casa de Pensii, accesarea datelor fiecărei persoane la Casa Națională de Pensii ar fi o foarte bună soluție pentru toate aceste probleme“, a spus Ionela Mihaela Dumitru.

„În doar 5 minute afli ce pensie vei avea”

“Acest sistem digital funcționează în felul următor. Mă înregistrez, pur și simplu, cu un număr de telefon. Eu mă înregistrez simplu, cu un număr de telefon, cu o adresă de e-mail, cu acest sistem digital eu pot să îmi fac orice fel de vizită medicală, pot accesa agenția ANAF din Italia. Pot vedea care este situația mea, dacă am cumva amenzi de plată, pot plăti amenzile, pot accesa Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) (n.red. Casa Națională de Pensii Publice din Italia), și pot vedea în timp real, în 5 minute, care este stagiul meu și ce pensie voi avea. Sistemul este atât de performant, încât îmi spune, înainte să ies eu la pensie, cât voi avea pensia și, drept urmare, să mă pregătesc în ultimii ani, ca să am o pensie mare“, a menționat Ionela Mihaela Dumitru.

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“Asta și pentru că legislația din Italia este mai stabilă, nu se schimbă legile de la un an la altul...“, a intervenit moderatorul Mihai Ciobanu.

„În România încă verificăm cu creionul și hârtia”

“Chiar dacă se schimbă, se face o actualizare. Institutul Național blochează un pic, o perioadă de 15 zile sistemul, dar el este actualizat imediat. Această identitate digitală, eu mă așteptam ca în România să fie creată înainte, știind domeniul nostru informatic și cunoscând persoane foarte capabile, în acest domeniu. Însă, din păcate, noi nu putem să vedem nici măcar cât a lucrat o persoană în România, decât cu creionul, cu hârtia. Suntem în urmă, cu 20 de ani. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar este normal să venim în ajutorul acestor oameni, care sunt în afara țării și care, de la distanță, ar trebui să știe cât a lucrat, când poate ieși la pensie. Sunt lucruri banale“, a mai declarat Ionela Mihaela Dumitru, consultant fiscal pensii în Italia, la dezbaterea „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”, organizată de Știridiaspora.ro.

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