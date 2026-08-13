”Diaspora creativă", ediția II. Cum valorificăm experiența diasporei

Știridiaspora.ro organizează, în data de 14 AUGUST 2026, cea de-a doua ediție a dezbaterii din cadrul proiectului ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

Comunitățile românești din afara granițelor reprezintă o resursă importantă pentru România, nu doar prin contribuția economică, ci și prin experiența profesională, competențele, modelele de organizare și bunele practici acumulate în societăți cu sisteme administrative dezvoltate. Experiența românilor care au trăit și au lucrat în alte state poate contribui la modernizarea administrației publice, la dezvoltarea comunităților și la consolidarea relației dintre cetățean și instituțiile statului român.

Prima ediție a dezbaterii din cadrul proiectului ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” a creat un cadru de dialog între români din diaspora, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți și membri ai mediului asociativ. Discuțiile au evidențiat principalele dificultăți întâmpinate de cetățenii români în relația cu instituțiile statului, precum și necesitatea unor reforme privind digitalizarea serviciilor publice, simplificarea procedurilor administrative, transparența instituțională și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de comunicare între autorități și cetățeni.

În continuarea acestui demers, proiectul ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” a dezvoltat o componentă editorială dedicată valorificării experienței românilor din străinătate, prin reportaje, interviuri și analize privind rolul diasporei în dezvoltarea României. ȘtiriDiaspora.ro a adresat cititorilor o serie de întrebări privind percepția asupra contribuției pe care românii plecați în străinătate o pot aduce societății românești. Rezultatele nu reprezintă un sondaj de opinie în sens sociologic, ci reflectă tendințe de percepție ale publicului interesat de această temă, la care au participat atât români din diaspora, cât și români din țară. Răspunsurile cititorilor arată că diaspora este considerată o resursă importantă pentru modernizarea României. 71% dintre respondenți consideră că românii din diaspora pot contribui la schimbarea în bine a României, 78% apreciază că modelele administrative din alte state sunt mai eficiente decât cele existente în România, 82% consideră că experiența diasporei nu este valorificată suficient de statul român, iar 72% susțin necesitatea unei implicări mai mari a românilor din afara granițelor în îmbunătățirea practicilor administrative. Aceste rezultate evidențiază o așteptare publică clară: diaspora trebuie privită nu doar ca o comunitate aflată în afara granițelor, ci ca un partener de dezvoltare, capabil să contribuie prin expertiză profesională, inițiativă și transfer de bune practici.

Cea de-a doua ediție a dezbaterii ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” își propune să continue dialogul început și să treacă de la identificarea problemelor la formularea unor soluții concrete, iar tema principală constă în modul în care experiența românilor din diaspora și a celor reveniți în țară poate fi transformată într-un instrument aplicabil pentru modernizarea administrației publice, dezvoltarea economică și socială a comunităților și consolidarea relației dintre stat și cetățean.

TEME DE DEZBATERE

Cum poate fi transformată experiența profesională, administrativă și civică a românilor din diaspora într-o resursă strategică pentru modernizarea României?

Ce mecanisme sunt necesare pentru ca diaspora să participe mai activ la elaborarea politicilor publice și la procesul de dezvoltare a țării?

Ce bune practici administrative din statele în care trăiesc românii pot fi adaptate în România pentru o administrație mai eficientă și mai apropiată de cetățean?

Cum poate statul român îmbunătăți relația cu diaspora și transforma comunicarea cu românii din afara granițelor într-un parteneriat permanent?

Ce rol pot avea asociațiile și organizațiile românești din diaspora în consolidarea relației dintre comunități, autorități și societatea românească?

Ce soluții sunt necesare pentru sprijinirea românilor care aleg să revină în țară și pentru valorificarea experienței acumulate în străinătate?

Cum poate România valorifica investițiile, competențele și inițiativele antreprenoriale ale românilor din diaspora?

Cum poate fi transformată diaspora dintr-o comunitate conectată cu România într-un partener activ al dezvoltării economice, sociale și instituționale a țării?