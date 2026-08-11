Cât costă renovarea unui apartament în Spania și care sunt cele mai bănoase meserii. Explicația avocatei Cristiana Uzuna / video

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Cât costă renovarea unui apartament în Spania și ce meserii sunt bine plătite? Avocata Cristiana Uzuna a vorbit despre prețurile din Spania și despre cât pot câștiga cei care lucrează pe cont propriu.

Avocata Cristiana Uzuna, membră a barourilor București și Madrid, a vorbit despre factorii care îi determină pe românii din Spania să rămână în această țară și a explicat că accesul la credite ipotecare poate conta, mai ales în condițiile în care ratele sunt mai mici decât chiriile.

Potrivit acesteia, veniturile nu sunt cu mult mai mari decât în România, însă micii antreprenori câștigă foarte bine.

„Conform unor studii, 61% dintre românii aflați în diaspora nu vor să se mai întoarcă, dar dacă sunt 30% care se pot întoarce, e un procent bun”, a spus Flaviu Predescu.

„Știți ce mai este un factor foarte important? Cei care au venit în Spania și au putut beneficia, la începutul venirii lor, după ce au avut un contract pe perioadă nedeterminată, să-și ia o ipotecă.

În momentul de față, ipotecile în Spania sunt mult mai mici decât chiriile. Să ținem cont că salariile în Spania sunt mai mari decât în România, dar nu cu mult mai mari.

Cine câștigă mai bine sunt cei care au mici societăți, cei care sunt mici antreprenori: zidarii, cei care zugrăvesc, instalatorii. Ei, când își fac mici societăți și lucrează pentru ei, câștigă foarte bine”, a spus avocata Cristiana Uzuna.

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Cât costă să renovezi un apartament în Spania

Avocata a spus că micii antreprenori pot obține venituri bune în Spania. Aceasta a explicat că o renovare a unui apartament poate ajunge la 20.000 de euro, iar pentru deblocarea unei uși a plătit 350 de euro.

„Cam cât câștigă?”, a întrebat Flaviu Predescu.

„Haideți să vă dau un exemplu personal. Una dintre primele mele pățanii, când am venit în Spania, a fost că am coborât la un moment dat să iau un pachet și am uitat cheia în ușă. Am chemat pe cineva și mi-a luat 350 de euro doar pentru că mi-a deschis ușa.

De exemplu, o renovare a unui apartament cu două dormitoare... Chiar recent am avut un apartament de renovat: două dormitoare, o baie, bucătărie, o cămară și sufrageria. Scos calciul de pe perete și schimbat anumite țevi au costat 20.000 de euro. Deci sumele nu sunt chiar mici când lucrezi pentru tine.

În schimb, să nu uităm că aici avem o impozitare progresivă. Am simțit-o pe pielea mea. În România plăteam anumite impozite. În Spania, impozitele sunt progresive în funcție de cât câștigi”, a spus avocata Cristiana Uzuna.

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Taxele din Spania se reflectă în serviciile sociale

Potrivit avocatei, taxele din Spania se reflectă în serviciile sociale. Ea a dat exemplul unor familii care au plecat din Spania în Marea Britanie, apoi s-au întors în România, unde au reușit să își cumpere case la țară.

„Pe de altă parte, în serviciile sociale se regăsesc mai bine aceste impozite. Cunosc familii de tineri care au plecat din Spania în Marea Britanie, iar din Marea Britanie în România, pentru că acolo au putut munci, au strâns mai mulți bani, și-au cumpărat case la țară și sunt foarte mulțumiți de alegere.

Dar ce au în comun toți cei pe care îi cunosc? Toți au copii mici, până în 7 ani, care nu au intrat încă în sistemul școlar, și atunci îi ajută foarte mult pe părinți acest lucru”, a spus avocata Cristiana Uzuna la emisiunea ”Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”.

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