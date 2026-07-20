Apel din diaspora către tinerii români: „Faceți acest efort! Vă poate schimba viața!” - Video

Foto: Inquam Photos / George Calin

Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, a vorbit, la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, despre importanța conferinței „Diaspora 360°” de la Băile Herculane, subliniind potențialul turistic al stațiunii. De asemenea, a lansat un îndemn către tinerii români.

Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, a evidențiat la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, printre alte subiecte, importanța conferinței la care a luat parte, de la Băile Herculane, denumită ”Diaspora 360° - Resurse, Provocări, Oportunități de la Băile Herculane”.

Emanuel Minea a punctat necesitatea punerii la punct a atracțiilor turistice din România, în cazul de față Băile Herculane, un loc ofertant, unde este nevoie de o strategie, cu accent pe sănătatea preventivă, prin băile termale, fapt care, în opinia sa, va duce și la o creștere a numărului de turiști. De asemenea, Emanuel Minea a lansat un apel și către tinerii români!

Emanuel Minea: „Apel către tinerii români!”

„Îi încurajez pe tineri și fac un apel către ei. Cred că am fost singurul tânăr de acolo. Prin urmare, fac un apel și asociațiilor, însă tinerilor să se implice. Să meargă la conferințe, chiar dacă nu sunt conferințe pe teme de diaspora, dacă sunt conferințe în domeniul în care lucrează, în fitness, inteligență artificială, medicină etc., să participe. Să facă un efort să meargă la conferințe, pentru că se pot întâlni cu oameni care le pot da oportunități, le pot schimba carierele, le pot da o idee, se pot conecta. Ține de efortul propriu, pentru a face astfel de lucruri.

Când mergi la o conferință și porți o conversație cu cineva, din altă țară, îi vezi problemele și apoi înțelegi că, poate, problema pe care o ai individual, ca asociație sau comunitate nu este atât de gravă, pe cât o are comunitatea din altă țară”, a spus Emanuel Minea.

„Crezi în eficiența acestor întâlniri care pot atrage relații de prietenie pe viață, de colaborare și care pot genera chiar și investiții sau transfer de cunoaștere între românii aflați în diverse colțuri ale lumii, dar și în conexiune cu cei care sunt acasă și așteaptă idei și resurse?”, a intervenit Flaviu Predescu.

„Mergi, descoperi, revii” - mesajul prin care Emanuel Minea susține dezvoltarea turismului românesc

„Da, cu siguranță (...) Noi am fost foarte deschiși, am vorbit cu câțiva membrii ai asociației și am spus că la anul ar trebui să mergem acolo o săptămână, ca să ne și bucurăm de băile termale și să vizităm mai pe larg, tot așa în contextul conferinței. Așa se promovează turismul. Mergi o dată, îți place, realizezi că trebuie să stai un pic mai mult pentru a-ți da seama pe deplin ce se întâmplă acolo. Noi, cel puțin, Asociația Românilor din Marea Britanie asta vom face.

Anul viitor vom fi la fel de puternici ca număr de delegați, dar vom sta mai multe zile, ceea ce, direct sau indirect, se va corela cu creșterea turismului, spun eu”, a mai spus Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

VIDEO