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Proiect finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (aprilie - octombrie 2026)
https://dprp.gov.ro/web/
Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Claudia Puiu Barraud, invitată la Diaspora creativă / VIDEO

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 26 Iun 2026
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Vineri, 26 iunie 2026, începând cu ora 14.00, Claudia Puiu Barraud, consultant în politici publice și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre modele administrative franceze și reducerea birocrației în instituții.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

Proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Vizăm, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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