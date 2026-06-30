„Europa îl acceptă, România îl respinge”. Apel din diaspora: Vrem recunoașterea permisului de conducere ca document de identitate în România / Video

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Cristian Stîncanu, CEO EchoVibe HUB ONLINE, a declarat, în cadrul dezbaterii „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”, organizată de Știridiaspora.ro, că România ar trebui să recunoască permisul de conducere ca document de identitate, așa cum se întâmplă în multe state europene.

Cristian Stîncanu, CEO EchoVibe HUB ONLINE, a atras atenția, în prima ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” intitulată „Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România”, organizată de Știridiaspora.ro, că România nu recunoaște permisul de conducere ca document de identitate, chiar dacă acesta este acceptat în multe state europene, dar și în afara Europei.

El a cerut parlamentarilor români să susțină modificări legislative care să alinieze România la practicile europene, evidențiind că astfel de măsuri sunt cruciale pentru modernizare și digitalizare.

„Este un pas mic, dar important”. Cristian Stîncanu solicită schimbarea legislației cu privire la actele de identitate

”Am văzut că vorbiți despre cărți de identitate. Sunt posesorul unui pașaport CRDS (n.red. paşaport simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate). Am fost și eu în România, cu o problemă administrativă, nu vreau să știți ce am pățit, însă am o întrebare: Dacă toată Europa și celelalte țări din afara Europei recunosc permisul de conducere, ca document de identitate, pentru că este eliberat de stat, de ce nu poate să facă și România acest mic pas? Este un mic pas! Și pentru că avem, acum, un parlamentar de față, îl rog să facă o campanie, în Parlament, de conștientizare a faptului că România este mult în urmă, pentru că nu a recunoscut un document eliberat de stat, până la urmă, respectiv permisul de identitate”, a declarat Cristian Stîncanu

Cristian Stîncanu: „Îmi pot dovedi identitatea în toată Europa, dar nu și în România”

”Cu pașportul meu CRDS și cu permisul meu de identitate pot să demonstrez identitatea mea în Italia, Spania, Europa, peste tot, nu și în România. Nici nu putem să ne gândim, la digitalizare, în momentul în care chestiunile de bază, simple, noi nu le putem implementa, ca să ne aliniem cu politicile publice europene. În momentul în care noi nu rezonăm ca țară, suntem o țărișoară mică, da, suntem mândri că suntem români, însă totuși pe harta Europei suntem așa ca o unghiuță. Am beneficiat de suportul Europei, dar nu ne poate impune nimeni nimic, ci aceste lucruri trebuie să vină de la noi. Deschidere, comunicare, acestea sunt cele mai importante, chiar dacă nu îți place, convine, ce îți spune interlocutorul tău, asta nu înseamnă că are ceva personal cu tine, ci înseamnă un alt unghi din care vede lucrurile și care poate fi, la un moment dat, unul foarte bun. Aici stăm noi foarte rău”, a spus Cristian Stîncanu, CEO EchoVibe HUB ONLINE, prezent în prima ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” intitulată „Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România”.

VIDEO - Dezbatere Diaspora creativă - Gânduri pentru acasă, ediția I. Statul român văzut din diaspora

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