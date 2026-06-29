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Atenție! Amenzile neplătite îi pot lăsa pe șoferi fără permis.

Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române nu vor mai putea conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice dacă nu își achită amenzile rutiere aplicate în baza OUG nr. 195/2002.

Suspendarea permisului, în funcție de valoarea datoriei

Perioada de suspendare nu va fi una standard, ci va fi calculată în funcție de suma restantă. Pentru fiecare 50 de lei neachitați se va aplica o zi de suspendare a permisului de conducere, fără a fi luate în calcul fracțiunile de zi.

Măsura va fi stabilită de organul fiscal local competent, care va constata existența datoriei și va dispune suspendarea. Dreptul de a conduce va fi suspendat începând cu ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție și va fi redobândit la ora 24:00 a ultimei zile de suspendare.

Noile măsuri urmăresc creșterea gradului de încasare a amenzilor contravenționale și consolidarea capacității financiare a autorităților administrației publice locale.