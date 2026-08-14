A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei României. Avea doar 53 de ani

Mircea Abraham / FOTO: captură Facebook @Federatia Romana de Volei

Voleiul românesc este în doliu după moartea lui Mircea Abraham, fost căpitan al echipei naționale. Federația Română de Volei a anunțat vineri dispariția fostului sportiv, care avea 53 de ani.

Mircea Abraham a avut o carieră importantă în voleiul românesc, atât ca jucător, cât și mai târziu ca antrenor. În ultimii ani, fostul internațional locuia în Irlanda.

Federația Română de Volei a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, că deplânge dispariția fulgerătoare a lui Mircea Abraham.

Fostul voleibalist a fost unul dintre jucătorii importanți ai generației sale și a ajuns să poarte banderola de căpitan al echipei naționale a României.

O carieră construită la Zalău, Tulcea și Dinamo București

Multiplu campion național, Mircea Abraham a evoluat de-a lungul carierei pentru Elcond Zalău, Deltacons Tulcea și Dinamo București.

Performanțele sale l-au adus în echipa națională, unde a devenit căpitanul primei reprezentative. A fost considerat un jucător valoros și un lider pe teren.

După încheierea carierei de sportiv, Mircea Abraham a rămas aproape de volei și a trecut în antrenorat. A pregătit echipa CS Phoenix Șimleu Silvaniei și a făcut parte, de asemenea, din stafful echipei naționale a României.

În ultimii ani, Mircea Abraham locuia în Irlanda. Dispariția sa, la doar 53 de ani, lasă în urmă un parcurs important în voleiul românesc, atât din perioada în care a fost jucător, cât și din anii în care a lucrat ca antrenor.