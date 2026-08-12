Șoferul din Brașov era considerat un erou în urmă cu 11 ani: Povestea are un detaliu care face tragedia și mai greu de privit

foto Poliția Brașov/ Facebook

În urmă cu 11 ani, un bărbat aflat în concediu la Neptun devenea protagonistul unei intervenții care i-a salvat viața unui turist. Acum, același om, un brașovean în vârstă de 50 de ani, se află în centrul unei tragedii care a lăsat în urmă doi morți și un rănit grav.

Marți seară, în jurul orei 21:00, o mașină a intrat pe trotuarul de pe strada Mureșenilor, din centrul istoric al Brașovului, și a lovit trei pietoni. Șoferul ar fi manifestat o criză de epilepsie în momentul accidentului.

Povestea șoferului are un detaliu care face tragedia de acum și mai greu de privit. În urmă cu 11 ani, bărbatul se afla în concediu la Neptun. Atunci, el ar fi intervenit pentru a salva de la înec un turist care nu știa să înoate și care se pierduse în apa mării. La acel moment, bărbatul a fost considerat un erou, după ce a participat la salvarea turistului, notează bizbrasov.ro.

Astăzi, numele său apare într-un context complet diferit. La volanul unei Dacia Duster, bărbatul de 50 de ani ar fi pierdut controlul mașinii în apropierea unui sens giratoriu. Autoturismul a urcat pe spațiul verde, apoi a ajuns pe trotuar. Acolo se aflau trei turiști. Un turist german, în vârstă de 34 de ani, și un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț au murit. Un alt turist german, în vârstă de 31 de ani, a supraviețuit, dar a fost grav rănit.

Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum mașina ajunge cu viteză pe trotuar și îi lovește pe cei trei pietoni.

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„A sărit sensul giratoriu și a intrat în niște persoane”

Un martor a descris momentul în care mașina a ieșit de sub control: „A sărit sensul giratoriu și a intrat în niște persoane”.

Potrivit informațiilor apărute după accident, șoferul nu ar fi consumat alcool sau droguri. Bărbatul avea permis de conducere din 1993 și, conform verificărilor poliției citate în presă, ar fi avut o singură abatere de circulație până în prezent.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte ca mașina să ajungă pe trotuar.

Ipoteza unei crize medicale se află printre informațiile apărute după accident.

Patru victime și o intervenție în care salvatorii nu au mai putut schimba finalul

La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de intervenție. Pentru două dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic. A treia victimă a fost preluată în stare gravă și transportată la spital. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, turistul german de 31 de ani a fost internat la ATI, cu politraumatisme, intubat și ventilat.

ISU Brașov a descris intervenția într-un mesaj în care a vorbit despre lupta echipajelor de salvare și despre finalul tragic al misiunii:

„În această seară, am intervenit la un accident rutier deosebit de grav, produs pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD de tip B, un echipaj de terapie intensivă mobilă, cu medic, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

În urma accidentului au rezultat patru victime. Din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În câteva clipe, două destine tinere au fost frânte. O a treia victimă, grav rănită, a fost preluată în stare de inconștiență, intubată și transportată de urgență la spital. Pentru ea, lupta continuă. A patra victimă a fost transportată la spital conștientă, cooperantă. Întregul personal medical și de intervenție a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență și pentru salvarea persoanelor implicate.

Sunt intervenții care ne amintesc, dureros, că nu toate misiunile se pot încheia așa cum ne-am dori. În ciuda eforturilor depuse de toate echipajele, uneori rămân doar neputința și durerea. Transmitem sincere condoleanțe familiilor și apropiaților celor care și-au pierdut viața. Gândurile noastre se îndreaptă către toate persoanele afectate de această tragedie”.

Un om care a salvat o viață, în urmă cu 11 ani

Cu 11 ani înainte de accidentul din Brașov, povestea aceluiași bărbat arăta cu totul diferit. Pe o plajă din Neptun, în timpul unei vacanțe, el ar fi intervenit pentru salvarea unui turist care nu știa să înoate și care se afla în pericol în apa mării. Episodul a fost relatat atunci ca o poveste despre un om care a reacționat într-un moment în care fiecare secundă conta.

Acum, la 11 ani distanță, bărbatul se află în centrul unei anchete după un accident în care două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia luptă pentru recuperare.

Între cele două momente se află aceeași persoană, dar două situații care au avut finaluri opuse. Într-una, un om a fost salvat. În cealaltă, două vieți s-au pierdut într-o seară pe una dintre străzile centrale ale Brașovului.

Ancheta va trebui să stabilească dacă șoferul a suferit într-adevăr o criză de epilepsie și care a fost mecanismul exact care a dus la pierderea controlului asupra mașinii.