A murit tatăl lui Messi, la 68 de ani. Era și impresarul fotbalistului

Jucătorul argentinian Lionel Messi. Sursa foto: Agerpres

Tatăl lui Lionel Messi a murit. Pierderea este uriașă pentru fotbalist, care era deja dărâmat de starea de sănătate a tatălui său. Jorge Messi era omul tăcut din umbra starului fotbalului mondial, care a avut grijă de fiecare pas al său.

Jorge Messi, tatăl starului fotbalului mondial Lionel Messi, a decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 68 de ani, anunţă mass-media argentiniană.

Decesul s-a produs într-o clinică din oraşul argentinian Rosario, la ora locală 22:00, conform publicaţiei Infobae, care precizează că Jorge Messi, care era şi impresarul fiului său, se lupta de mult timp cu o boală gravă, conform Agerpres.

Jorge Messi i-a dictat fiecare pas fiului său în fotbal

Jorge Messi a jucat un rol extrem de important în cariera fotbalistică a fiului său. El a fost cel care s-a luptat pentru a-i oferi lui Lionel Messi tratamentul necesar când era doar tânăr jucător la academia lui Newell's Old Boys şi cel care l-a însoţit apoi la FC Barcelona, atunci când a făcut pasul către fotbalul european.

Omul tăcut din umbra lui Lionel Messi

Era mereu prezent alături de Lionel Messi şi îl veghea mereu în tăcere, iar vocea sa aproape că nu se auzea niciodată, mai scrie Infobae. De-a lungul anilor, Jorge Messi a acordat doar câteva interviuri şi-a contribuit cu mărturiile sale la unele cărţi despre viaţa fiului său. Dar, în mare parte, a rămas tăcut.

Primele semne publice ale stării de sănătate delicate a lui Jorge Messi au apărut pe 18 iunie, în ziua debutului Argentinei la Cupa Mondială 2026, reaminteşte la rândul său Hola.com. În acea zi, imaginea cu Lionel Messi plângând pe teren a devenit virală şi a generat imediat îngrijorare. Când jurnaliştii l-au întrebat motivul stării sale emoţionale, căpitanul argentinian a răspuns cu o frază care a declanşat alarmele: "Ceva care nu are legătură cu sportul. Am avut nişte zile dificile şi complicate".

Messi le-a mulţumit apoi coechipierilor pentru sprijinul acordat: "Au fost mereu alături de mine şi mi-au dat puterea să-mi revin".