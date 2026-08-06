Amenzi de 300.000 de lei la Bâlea Lac. ANPC a găsit alimente expirate, produse ținute la soare și nereguli în unitățile turistice

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Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit numeroase abateri în urma unei acțiuni de control desfășurate în zona montană Bâlea Lac. Verificările au vizat comercianții, restaurantele și unitățile de cazare, iar bilanțul controalelor a inclus amenzi în valoare totală de 300.000 de lei, zeci de avertismente și produse retrase de la comercializare.

Acțiunea a avut loc în data de 31 iulie 2026 și a urmărit respectarea legislației privind comercializarea produselor, alimentația publică și serviciile de cazare. În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 54 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 300.000 de lei, precum și 35 de avertismente.

Valoarea produselor controlate a depășit 135.000 de lei.

Inspectorii au dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 28.000 de lei. Alte produse, în valoare de peste 42.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare până la remedierea problemelor identificate. De asemenea, activitatea unui operator economic a fost suspendată până la înlăturarea deficiențelor constatate.

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Ce nereguli au descoperit inspectorii

În timpul controalelor, inspectorii au identificat produse alimentare cu termenul de consum expirat, alimente fără etichete sau informații de identificare și produse depozitate în condiții care nu respectau recomandările producătorilor.

Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa verificării metrologice a aparatelor de măsură, lipsa informațiilor privind alergenii, neafișarea prețurilor și a datelor de identificare ale producătorilor, precum și informarea incompletă a turiștilor despre serviciile de cazare, facilitățile oferite și tarifele practicate.

Inspectorii au mai descoperit agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri consistente de gheață, rugină și impurități.

Carne păstrată necorespunzător și expusă direct la soare

În timpul verificărilor au fost identificate carne și produse din carne acoperite cu depuneri consistente de gheață, un fenomen care poate afecta calitatea produselor.

De asemenea, inspectorii au găsit produse din carne și lactate păstrate la temperatura mediului ambiant și expuse direct razelor soarelui, deși acestea necesitau condiții controlate de depozitare, notează Agerpres.