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DCNews Stiri ANPC a amendat și controlat peste 1.300 de operatori economici. Sancțiuni de peste 3,6 milioane de lei

ANPC a amendat și controlat peste 1.300 de operatori economici. Sancțiuni de peste 3,6 milioane de lei

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 06 Iun 2026
bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
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ANPC a aplicat 817 amenzi de peste 3,6 milioane de lei în urma controalelor desfășurate la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 1–5 iunie.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 817 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei, în urma unor ample acţiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, în perioada 1-5 iunie.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii, controalele au avut ca obiectiv verificarea siguranţei produselor comercializate şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile de agrement.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, precum şi în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisari ale ANPC au fost prezente în teren pentru a evalua gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislaţiei în vigoare. În acest context, au fost verificate peste 180 de spaţii de agrement destinate copiilor şi tinerilor, în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranţă.

Comisarii ANPC au constatat mai multe nereguli și au aplicat sancțiuni

În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi şi au mai aplicat următoarele sancţiuni şi măsuri: 612 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 157.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 174.000 de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 28 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 2,1 milioane de lei.

Principalele neconformităţi constatate au fost: prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare; produse de origine vegetală depreciate, fără menţionarea ţării de origine, precum şi a categoriei de calitate; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar; comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri şi depuneri aderente de impurităţi.

De asemenea, au mai fost constatate: neafişarea sau afişarea incompletă a informaţiilor privind limitele minime şi/sau maxime de vârstă şi înălţime admise pentru accesul la anumite activităţi de agrement; folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerinţele de siguranţă; existenţa unor elemente metalice nesecurizate la nivelul toboganelor, cu risc pentru siguranţa utilizatorilor; nerespectarea condiţiilor de siguranţă privind ancorarea echipamentului gonflabil; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate şi echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente), conform Agerpres. 

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