Piedone intră în războiul panourilor despre cezariană: "ANPC nu este Ministerul Sănătății. Ați ratat esența"
Data actualizării: 17:14 17 Apr 2026 | Data publicării: 16:38 17 Apr 2026

Piedone intră în războiul panourilor despre cezariană: "ANPC nu este Ministerul Sănătății. Ați ratat esența"
Autor: Tiberiu Vasile

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a instituției, în plină controversă privind panourile cu mesaje "medicale" fără fundament științific apărute în București.

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a lansat un atac direct la adresa actualului președinte al instituției, Bekeși Csaba, în contextul controversei generate de panourile publicitare apărute recent în București, care promovează afirmații fără bază științifică despre nașterea prin cezariană. Reacțiile critice venite din partea Colegiul Medicilor din România au readus subiectul în atenția publică, iar intervenția ANPC în acest caz a fost considerată de Piedone ca fiind nepotrivită și în afara atribuțiilor instituției.

În declarația sa, fostul președinte susține că actuala conducere a reacționat tardiv și greșit direcționat, confundând o problemă de sănătate publică cu una de protecție a consumatorului, ceea ce a dus, în opinia sa, la o intervenție lipsită de competență și relevanță.

Panouri despre naștere și cezariană, fără bază științifică, afișate în București

"ANPC nu este Ministerul Sănătății"

Domnule președinte Csaba, ANPC nu este Ministerul Sănătății.

Domnule președinte Csaba, funcția nu e pentru exerciții penibile pe Facebook 
Domnule președinte Csaba,
Ați întârziat.
Ați greșit competența și adrisantul.
Ați ratat esența.
Ați ratat meciul.
Și ați făcut-o public, fără rușine. Bravo!
ANPC NU este Ministerul Sănătății.
NU este Colegiul Medicilor.
Și, din fericire pentru București, nici NU sunteți primar general.
Un panou cu afirmații medicale NU este problemă de protecția consumatorului.
Este problemă de sănătate publică.
Atât.
Rolul ANPC este altul. Clar. Simplu. Scrie în limba română, în lege.
Nu în sugestii. Nu în impulsuri. Nu în reacții târzii.
Ați ieșit după ce ați fost împins din spate.
Nu vigilent. Reactiv.
Și, mai grav, în direcția greșită.
Nu orice subiect zgomotos devine atribuție ANPC.
Altfel, instituția ar deveni un comentator de Facebook, nu un garant al pieței.
În timp ce dumneavoastră „descoperiți” panouri, piața reală rămâne plină de probleme.

Domnule președinte ANPC, vă dau un pont: se numesc supermarketuri și hypermarketuri. Acolo e zona fierbinte.
Acolo se fură la gramaj.
Acolo se umflă prețuri.
Acolo se păcălesc oamenii zilnic.
Acolo trebuie să fiți.
În persoană.
Nu pe Facebook.
Nu în comunicate.
Nu prin alții.
Asta înseamnă lider.
Restul e… exercițiu.
Acolo trebuia să fiți.
Nu unde vi s-a arătat cu degetul.
Poate a fost o neînțelegere.
Poate o traducere grăbită. Se poate întâmpla.
Dar legea nu se traduce.
Se cunoaște. Se învață!
Și, mai ales, se respectă.
Domnule președinte,
ANPC NU este o instituție de imagine.
NU este o instituție de reacție la comandă.
Este o instituție care trebuie condusă de cineva care înțelege ce face.
În acest moment, pare că nu sunteți acel om.
Funcția pe care o ocupați nu se învață din mers.
Și, din păcate, se vede.
ANPC nu este jucăria nimănui.
Iar dacă nu îi înțelegeți rolul, poate că rolul acesta nu este pentru dumneavoastră", a postat Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

