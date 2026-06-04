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DCNews Stiri Alimentele contaminate provoacă 1,5 milioane de decese anual în lume, anunță OMS

Alimentele contaminate provoacă 1,5 milioane de decese anual în lume, anunță OMS

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 04 Iun 2026
pesticide-rice-field_70690700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @comzeal
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Alimentele improprii pentru consum, care conţin bacterii, virusuri, paraziţi ori substanţe chimice nocive, provoacă în fiecare an aproximativ 1,5 milioane de decese la nivel global. Copiii sunt cei mai afectați.

Organizația Mondială a Sănătății World Health Organization a avertizat joi că alimentele contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice periculoase cauzează anual aproximativ 1,5 milioane de decese la nivel mondial, copiii sub 5 ani fiind printre cei mai afectați, potrivit AFP.

"Siguranţa alimentară nu este o chestiune abstractă: se referă la fiecare masă, fiecare familie, în fiecare zi", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o declaraţie publicată înainte de Ziua Internaţională a Securităţii Alimentare din 7 iunie.

866 de milioane de persoane contractează o boală legată de consumul de alimente nesigure 

Conform acestei analize OMS, care a evaluat 42 de riscuri legate de alimente în 194 de ţări între 2000 şi 2021, în fiecare an, 866 de milioane de persoane contractează o boală legată de consumul de alimente nesigure şi 1,5 milioane mor din cauza acesteia.

Copiii cu vârste mai mici de cinci ani sunt deosebit de vulnerabili. Riscul lor de a contracta o boală alimentară este de aproape trei ori mai mare decât al copiilor mai mari şi al adulţilor.

Africa şi Asia de Sud-Est, regiunile cele mai afectate

Chiar dacă povara generală a bolilor de origine alimentară a scăzut din 2000, se înregistrează în continuare disparităţi regionale mari. Africa şi Asia de Sud-Est sunt regiunile cele mai afectate. În aceste regiuni se produc aproape trei sferturi din toate cazurile de boli de origine alimentară şi 60% din decese la nivel mondial.

Expunerea la pericole biologice, inclusiv bacterii şi virusuri de origine alimentară, precum şi infecţii parazitare, a cauzat majoritatea bolilor de origine alimentară (aproximativ 860 de milioane în 2021), în timp ce expunerea la substanţe chimice a fost responsabilă pentru o pondere disproporţionată a deceselor.

Arsenicul și plumbul cresc riscul de boli cardiovasculare și cancer

În anul 2021, arsenicul anorganic (42%) şi plumbul (31%) au fost cauza majorităţii deceselor legate de substanţe chimice, în mare parte pentru că expunerea la aceşti agenţi creşte riscul de boli cardiovasculare şi cancer.

"Datele arată că bolile alimentare nu sunt doar persistente, ci sunt agravate de schimbările climatice, care cresc riscurile de contaminare, şi de rezistenţa la antibiotice, care face infecţiile mai dificil de tratat", a explicat Yuki Minato, responsabilul tehnic al OMS pentru siguranţa alimentară.

Bolile alimentare au cauzat pierderi de productivitate în valoare de 647 de miliarde de dolari

Dincolo de efectele asupra sănătăţii, studiul arată că, în 2021, bolile alimentare au cauzat pierderi de productivitate în valoare de 647 de miliarde de dolari.

"Mâncarea nesigură a fost întotdeauna o problemă majoră de sănătate publică, dar până acum ne-a lipsit o imagine de ansamblu asupra costului său uman şi economic colosal. Aceste noi estimări schimbă situaţia", a mai declarat şeful OMS

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