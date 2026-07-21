Zelenski îl demite pe șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, după protestele masive din țară

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis, marți seară, pe șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, după protestele care continuă la Kiev și în alte orașe din țară, cauzate de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Președintele Volodimir Zelenski l-a demis, marți, pe comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, potrivit Kyiv Independent. Acesta va fi înlocuit de comandantul forţelor interarme, generalul Mihailo Drapatîi.

Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

În mesajul publicat, Zelenski spune că îi este recunoscător lui Oleksandr Sîrski, „care a asigurat rezultatele Ucrainei în apărarea Kievului, în operațiunea ofensivă de la Harkov și în operațiunea Kursk. S-a parcurs un drum semnificativ, iar apărarea Ucrainei continuă, și este nevoie de o atitudine demnă față de fiecare soldat”.

Decizia vine pe fondul protestelor de amploare care continuă la Kiev și în întreaga Ucraină, unde demonstranții au cerut înlăturarea lui Sîrski din funcție. Nemulțumirea publică față de șeful armatei ucrainene a izbucnit după ce Zelenski l-a demis săptămâna trecută pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate a doua zi după demitere, că Sîrski i-ar fi transmis lui Zelenski un ultimatum.

Conflict între Sîrski și Fedorov

Ucrainenii participă zilnic la proteste începând din 16 iulie, opunându-se demiterii lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt ai țării. Unul dintre organizatorii protestelor, veteranul Dmîtro Koziatînskîi, a declarat pe 20 iulie că mișcarea are acum două cereri clare: reinstalarea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea lui Sîrski din funcția de comandant-șef, potrivit sursei citate anterior.

Tensiunile dintre cei doi erau așteptate încă de la numirea lui Fedorov și reflectau abordări diferite privind conducerea militară și cultura organizațională.

Sîrski a susținut o structură de comandă extrem de centralizată, bazată pe doctrina militară sovietică. El a fost criticat de soldați și analiști pentru micro-management și pentru promovarea unei culturi de comandă descrise de critici drept una de tip sovietic.

Cele mai recente decizii ale lui Zelenski au atras critici din partea parlamentarilor și a veteranilor, mulți susținând că îndepărtarea lui Fedorov riscă să submineze reformele din Ministerul Apărării, fără să rezolve problemele legate de conducerea militară.

Șeful armatei ucrainene nega, într-un articol scris în Militarnyi, o publicaţie a armatei, speculațiile privind un presupus conflict cu fostul ministru al Apărării.

Cine este Oleksandr Sîrski, înlăturat de Zelenski din fruntea armatei ucrainene

Sîrski s-a născut într-un mic sat rusesc Novinki, din regiunea Vladimir, în 1965. Tatăl său a făcut parte din Armata Sovietică și a fost transferat la Harkov, în fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraineană, când Sîrski avea 15 ani.

A absolvit liceul în Harkov, apoi s-a înscris la Școala Superioară de Comandă Militară din Moscova, care era atunci una dintre cele mai prestigioase academii militare ale Uniunii Sovietice. A absolvit în 1986 și s-a alăturat Corpului Sovietic de Artilerie, servind în mai multe teatre de operațiuni, inclusiv în Afganistan.

După destrămarea URSS în 1991 și împărțirea armatei sovietice între statele succesoare, unitatea lui Sîrski din Ciuhuiv, regiunea Harkov, a intrat sub comanda Ucrainei. Ca parte a acestui proces de tranziție, el a depus jurământ de loialitate față de noul stat ucrainean independent.