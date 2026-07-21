Apare un nou candidat la prezidențiale?! Chirieac, către Anca Murgoci: Populismele astea nu-mi plac deloc - video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Mai apare un prezidențiabil pe scena politică?

Ciprian Ciucu, comparându-se cu Sorin Grindeanu, spunea că stă într-un bloc comunist, la etajul 8, într-un apartament cu trei camere, închiriat.

„Cred că sunt singurul primar de oraș mare, nu zic de capitală europeană, care trăiește într-un apartament de trei camere”, spunea Ciprian Ciucu care, de altfel, îl invita la el acasă pe Sorin Grindeanu despre care spunea: „Apartamentul meu de trei camere nu se compară cu „viloiul” lui Grindeanu, pe care l-am văzut în presă. E o diferență mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuț. Și dacă am fost în concediu în Portugalia, pe banii mei, din salariul meu cu familia mea – că și aici m-au atacat foarte, foarte mult – am fost cu low cost”.

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Pare un discurs de candidat la prezidențiale, nu? Anca Murgoci l-a întrebat pe Bogdan Chirieac dacă este de părere că Ciprian Ciucu va candida la prezidențiale.

Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Chiar credeți că va candida la prezidențiale? Domnul Ciprian Ciucu, că despre el vorbim.

Bogdan Chirieac: Eu sper să candideze. Să știți că mie îmi place mult Ciprian Ciucu.

Anca Murgoci: Vă place că stă în Drumul Taberei, la etajul 8, în bloc comunist?

Bogdan Chirieac: Nu, domnule, îmi place ce face. Însă populismul ăsta nu-mi place deloc. Din partea mea, să stea în Primăverii, în vârful Primăverii, dar să facă treabă, da? După ce n-au făcut treabă atâta vreme, deși eu mi-am schimbat părerea despre doamna Firea, cred că și dânsa a făcut treabă, a fost domnul Nicușor Dan, care nu prea a făcut treabă. Iată că Ciprian Ciucu face treabă. Deci nu mă luați pe mine cu DNA-ul, că nu cred în ce spune DNA-ul, cu toată dragostea vă spun asta, că face DNA-ul anchete... Bine, să facă anchete. Când îl ia cu totul pe Ciucu, vorbim. Dar, deocamdată, lăsați-l să fie primar, că vrea să fie primar. Eu sper să se ridice la nivelul celorlalți doi primari excepționali pe care îi are Bucureștiul: Robert Negoiță și Daniel Băluță.

Anca Murgoci: Bine, îl lăsăm pe domnul Ciprian Ciucu. Dacă așa zice domnul Chirieac, îl lăsăm.

Bogdan Chirieac: Dacă aveți altă opinie, spuneți. Dar mie nu mi se pare că a făcut ceva credibil negativ, așa cum spune DNA-ul.